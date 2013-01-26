پیروزی انقلاب مرهون وحدت ملت ایران بود/ بهره برداری از 36 پروژه عمرانی در دیواندره

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی نقشبندی در دومین جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره، اظهار داشت: امروزه دشمنان می خواهند با ایجاد شکاف بین مسلمین به مطامع استعماری خود برسند و از این طریق ثروت های ملل مسلمان را به تاراج ببرند.

وی به شرایط کنونی کشور پس از وضع تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان انقلاب اشاره کرد و افزود: رمز سربلند بیرون آمدن و پیروزی در این برهه حساس از انقلاب، حفظ وحدت، یکدلی و انسجام اسلامی در سایه رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه وحدت رمز اصلی اقتدار و ماندگاری نظام اسلامی به شمار می رود، بیان کرد: به برکت وجود وحدت بین اقشار مختلف مردم بود که جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسید و انتظار می رود که با هوشیاری مردم این وحدت و همدلی همچنان ادامه داشته باشد.

36 پروژه عمرانی در روستاهای بخش مرکزی به بهره برداری می رسد

بخشدار مرکزی دیواندره نیز در این جلسه با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای برگزاری برنامه های ایام دهه مبارک فجر بیان کرد: همزمان با ایام دهه مبارکه فجر امسال 36 پروژه عمرانی در سطح روستاهای بخش مرکزی دیواندره به بهره برداری می رسد.

عطاالله عبیدی میزان اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این پروژه ها در بخش مرکزی شهرستان دیواندره را دو میلیارد و 140 میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: اعتبار عملیات اجرایی این پروژه ها از محل اعتبارات دهیاری های بخش مرکزی تامین شده است.

وی همچنین با بیان اینکه باید جشن های پیروزی انقلاب اسلامی ایران به صورت کاملا مردمی برگزار شود، گفت: برنامه ریزی ویژه ای در این راستا در شهرستان دیواندره صورت گرفته و انتظار می رود که با مشارکت خود مردم شاهد برگزاری برنامه های بسیار خوبی باشیم.