وام ازدواج تا پایان سال به جوانان ایلامی پرداخت می شود

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی مشکلات جوانان و ارائه راه حل برای آنها باعث می شود تا دستیابی به شاخص های توسعه سریع تر امکان پذیر شود.

وی بیان داشت: یکی از بزرگترین سرمایه های هر کشور نیروی انسانی آن کشور است و مهمترین نیروی انسانی هر کشور را نسل جوان آن کشور می توان یافت.

این مسئول گفت: براساس آمار، هشت هزار و 264 نفر درمجموع دراستان برای دریافت وام ازدواج ثبت نام کرده اند.

فتاحی گفت: باتوجه به اینکه اکثر بانک ها وام های ازدواج مصوب را پرداخت کردند واز موارد مصوب هم بیشتر پرداخت کردند یعنی اضافه بر وظیفه اقدام کردند و قرار بر این است با مسئولیت بانک ملی جلسات کارشناسی با بانک ها برگزار شود.

وی افزود: تا پایان سال آن دسته از متقاضیان وام های ازدواج که سال 90 ثبت نام کرده اند در اولویت پرداخت قرار گیرند وبانک ها موظفند که این وام های ازدواج راپرداخت کنند.

فتاحی با اشاره به وجود 197هزار نفر جمعیت جوان در استان گفت: اشتغال، ازدواج، مسکن وپرکردن اوقات فراغت ازمهمترین ستاد سامانه ای امور جوانان استان است.

وی گفت: پرداخت وام ازدواج به جوانان یکی از مهمترین مطالبات جوانان است.