دستگیری 30 تماشاگر دربی/بازداشت عاملان پرتاپ ترقه و دلالان بازار سیاه بلیت

سرهنگ حسن عرب سرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته همزمان با برگزاری دربی 76 در استادیوم آزادی بیش از 30 تماشاگر متخلف از سوی ماموران دستگیر شدند. همزمان با ورود تماشاگران 3 نفر که مواد محترقه با خود حمل می کردند در گیتهای بازرسی شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: 3 سارق نیز که قصد سرقت اموال تماشاگران را داشتند از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدند. این در حالی بود که سه نفر نیز به جرم نزاع در محوطه بیرونی استادیوم دستگیر شده و تحویل قاضی حاضر در ورزشگاه شدند.

فرمانده یگان ویژه تهران در خصوص پرتاب دو ترقه به داخل زمین بازی گفت: دو ترقه در حین بازی از سوی تماشاگران پرسپولیس به داخل زمین پرتاپ شد که بلافاصله دو تماشاگر پرتاب کننده از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدند. این پرتاپها باعث واکنش تماشاگران شد که با اقدام به موقع سرمربی آبی ها تماشاگران این تیم سکوت کردند.

عرب با اعلام اینکه بازار سیاه بلیت در دربی 76 بسیار کم بود از شناسایی دو فروشنده بلیت در بازار سیاه خبر داد و افزود: ساعت 11:30 دقیقه بیش از 100 هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضر شده بودند و پارکینگهای ورزشگاه نیز تا 90 درصد اشغال شده بود. البته ماموران یگان ویژه تنها 100 صندلی سکوها را برای ایجاد فاصله خالی گذاشته بودند.

وی ضمن تشکر ویژه از تماشاگران دو تیم تاکید کرد: ساعتی قبل از بازی باردیگر با لیدرها جلسه ای برگزار کردیم و آنها را در خصوص بازی و جلوگیری از دادن شعارهای انحرافی توجیه کردیم.