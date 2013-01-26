دو میلیون لیتر نفت سفید در آبدانان توزیع شد

فتح الله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مجموعه سازمان تعاون روستایی شهرستان آبدانان از ابتدای سال تاکنون مقدار دو میلیون لیتر نفت سفید در بین خانوارهای شهری و روستایی توزیع شده است.

وی اضافه کرد: همچنین مقدار 361 هزار لیتر نفت گاز(گازوئیل) در بین بخش های سربباغ و مورموری توزیع شده است.

این مسئول تصریح کرد: امسال با استفاده از تجربیات سنوات قبل نسبت به سال قبل موفق تر عمل نموده ایم و تا کنون بالغ بر90 درصد نیاز مردم نسبت به سوخت و ذخیره سازی برطرف شده است.