آوارگی به علت نبود زمین چمن مناسب/شهرداری با شکست عقابها صعود می کند

مجید بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط نا مناسب جوی و هوای سرد قوچان باعث شده زمین چمن قوچان وضعیت مطلوبی برای انجام تمریناتمان نداشته باشد.

وی افزود: هر چند آمدن تیم به مشهد جزء برنامه های خودمان است اما امیدوارم با ایجاد زیک زمین چمن در قوچان تیم مان آواره نشود.

شیری عنوان کرد: در حال حاضر با 21 امتیاز در رده دوم جدول گروه خودمان قرار داریم و با پیروزی مقابل عقاب تهران می توانیم به صعود به مرحله بالاتر بسیار امیدوار باشیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری قوچان اظهار کرد: در حال حاضر دو مصدوم و سه محروم در تیم مان داریم و از داور بازی قبل که ما را کارت باران کرد نیز تشکر می کنیم.

وی افزود: در بازی روز یکشنبه هشتم بهمن ماه که در تهران و در برابر تیم پر قدرت عقاب این شهر برگزار می شود حتی اگر نتیجه مساوی شود شانس صعودمان به مرحله بعدی کم خواهد شد و در این بازی باید حتما پیروز از میدان خارج شویم.

شیری گفت: خوشبختانه تیم از نظر مالی هیچ مشکلی ندارد و با حمایت و پشتیبانی شهرداری قوچان هیچ مسئله ای از بابت حق و حقوق بازیکنان نداریم.

وی ضمن تشکر از حمایت های هیئت فوتبال استان از این تیم بیان کرد: از رسانه های استان در خواست دارم به منظور پیشرفت هر چه بیشتر ورزش در شهرستان ها به تیم های مانند شهرداری قوچان توجه بیشتری نشان دهند چون به هر حال ما هم جزء ورزش و فوتبال همین استان هستیم.

سرمربی شهرداری قوچان همچنین از خبرگزاری مهر به دلیل توجه به ورزش استان تشکر کرد و تاکید کرد: پیشرفت ورزش با همراهی رسانه های متعهد سرعت بیشتری به خودش خواهد گرفت.