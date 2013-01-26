به گزارش خبرنگار مهر، دولت از روز پنجشنبه 5 بهمن ماه جاری تصمیم گرفت تا کالاهای مشمول اولویت 9 را نیز به زمره کالاهای دریافت‌کننده ارز مبادله‌ای وارد کند. بر این اساس از جمله کالاهایی که واردات آن از این پس مشمول دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی خواهد شد، طلا است. فلز گرانبهایی که چندی پیش خبر تغییر در شرایط قیمت‌گذاری آن، موافقان و مخالفان بسیاری داشت.

اتحادیه کشوری طلا و جواهر در نامه‌ای که به تمامی صنوف زیرمجموعه خود ارسال کرده بود، اعلام داشت که بر اساس تصمیمات مسئولان رده بالای اقتصادی کشور، از این پس قرار است که شیوه قیمتگذاری طلا در کشور تغییر کند و ارز مبادلاتی، مبنای قیمتگذاری جدید طلا باشد.

خبری که علیرغم درج مستندات مرتبط با آن در رسانه‌ها، اما به شدت از سوی بانک مرکزی مورد مخالفت قرار گرفت. دلیل مسئولان این بانک و برخی منتقدان نیز این بود که مگر طلا با ارز مبادلاتی وارد کشور می‌شود که قیمت‌گذاری آن هم از طریق ارز مبادلاتی صورت گیرد.

همین موضوع سبب شد تا مسئولان بانک مرکزی به شدت در مورد تغییر در شیوه قیمت‌گذاری طلا موضع‌گیری کنند و با آن مخالف باشند، اما حال با مطرح شدن اختصاص ارز مبادله‌ای به فلزات گرانبها از جمله طلا از 5 بهمن ماه جاری، این سئوال بزرگ پیش خواهد آمد که آیا تغییری در شیوه قیمت‌گذاری طلا صورت خواهد گرفت یا خیر و بانک مرکزی باز هم بر موضع خود مبنی بر عدم تغییر قیمت، پافشاری می‌کند.

به عبارت دیگر، تاکنون واردات طلا با ارز آزاد انجام می‌شد ولی هم اکنون با تصمیم جدید دولت با ارز مابدله‌ای این واردات انجام خواهد شد. برهمین اساس، احتمال سقوط قیمت طلا و سکه در بازار وجود دارد. خبرنگار مهر قصد داشت با رئیس اتحادیه کشوری طلا نیز در این باره صحبت کند که محمد کشتی آرای پس از اطلاع از پرسش مهر، از دسترس خارج شد!

در همین حال، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با مهر از برخورداری واردات فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره با ارز مبادلاتی خبرداد و گفت: هرچه واردات فلزات گرانبها بیشتر باشد، به نفع کشور است؛ چرا که طلا به عنوان پشتوانه پولی و ارزی کشور عمل می‌کند و البته واردات آن از این پس مشمول دریافت ارز مبادلاتی‌ خواهد شد.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی افزود: البته خروج طلا از کشور تابع ضوابط خاصی است اما به هرحال واردات طلا به عنوان پشتوانه پولی و ارزی، به نفع کشور است.

پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در همان زمان که موضوع تغییر در شیوه قیمتگذاری طلا از سوی اتحادیه مطرح شده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که اصولا قیمت‌گذاری بر اساس نرخ مبادله‌ای ارز برای کالاهایی موضوعیت دارد که ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند، در حالی که تاکنون ارز مبادلاتی برای واردات طلا اختصاص داده نشده است.

وی اظهار داشت: از نظر بانک مرکزی، قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و ما نیز به عنوان یک نهاد نظارتی، مانیتور کامل بر روی قیمت براساس عوامل بنیادین صورت می‌دهیم، بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار طلا، هر زمانی که تصمیمی را اتخاذ کند، راسا اطلاع‌رسانی کرده و از مردم نیز تقاضا دارد تا در این زمینه به اخبار مرجع رسمی توجه داشته باشند.

همچنین محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین رابطه اعلام کرد که طلا یک کالای لوکس است و نمی‌توان آن را با نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی قیمتگذاری کرد.

وی در پاسخ به سوال مهر در خصوص برخی نامه‌نگاری‌ها برای جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز آزاد در محاسبه قیمت‌گذاری طلا و سکه گفت: در این زمینه هیچگونه تصمیم و تغییری نداشته‌ایم؛ البته طلا یک کالای لوکس است و نمی‌توانیم آن را با قیمت مبادلاتی محاسبه کنیم، بنابراین باید بر این اساس نرخ بازار قیمت‌گذاری شود.

وی در ارتباط با اینکه نامه‌نگاری‌هایی از اتحادیه طلا و جواهر مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ سکه در بازار صورت گرفت است، گفت: اصلا چنین تغییری نخواهد بود.

بهمنی در ارتباط با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد پس از برنامه ریزی مرکز مبادلات برای حذف دلار از سبد ارزی کشور گفته است: ما درحال تغییر مبادلات کشور از طریق دلار هستیم نه اینکه بخواهیم ارز را از مرکز مبادلات حذف کنیم.

حال باید منتظر بود و دید بانک مرکزی با تغییر شرایط واردات طلا از ارز آزاد به ارز مبادله‌ای، شرایط قیمت‌گذاری طلا را تغییر می‌دهد یا باز هم بر ایده خود در رابطه با عدم تغییر در شیوه قبلی قیمتگذاری طلا پافشاری خواهد کرد.