بخش خارج از مسابقه نداریم بخش غیر از سینمای ایران داریم!

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شب گذشته جمعه 6 بهمن‌ماه مهمان برنامه سینمایی هفت بود.

وی در ابتدای این برنامه در پاسخ به این که چرا برای دبیری جشنواره انتخاب شده است گفت: دلیل این اتفاق را باید از جواد شمقدری بپرسید. تصور شخصی من این است که مجموعه مسئولیت‌هایی که در طول چند سال گذشته به من محول شده مورد تایید بوده که مسئولیت سنگین دبیری جشنواره را به من واگذار کردند.

وی با بیان اینکه موسسه رسانه های تصویری زیر مجموعه برگزاری جشنواره فیلم فجر بوده است و در دوره گذشته هم در امور مالی به فارابی کمک می کرده عنوان کرد: نگاهی که در دوره جدید معاونت سینمایی قرار داشت این بود که جشنواره ها و امور بین الملل مستقل از فارابی عمل کنند و قرار بود موسسه جدیدی امور جشنواره ها را بر عهده بگیرد که البته از لحاظ قانونی این اتفاق نمی توانست روی دهد بنابراین این مسئولیت به موسسه رسانه های تصویری واگذار شد. هدف از جشنواره امسال رفتن به سمت استانداردهای بین المللی بود.

وی در پاسخ به این که با چه معیارهایی هیات انتخاب فیلم ها را معرفی کرده اند ادامه داد: جشنواره فیلم فجر در هر دوره پرحاشیه است چون سینما و جزئیات آن برای همه جذابیت دارد. در شورای فیلم فجر مهمترین شاخه هنری انقلاب است. از اهداف مهم این دوره استانداردسازی، کاهش جوایز، حذف دو بخش از جشنواره بوده است، کاهش فیلم های ایرانی به این دلیل بوده که جشنواره به صورت استاندارد و حرفه ای تر برگزار شود و مطابق با سیاست ها و گفتمان های انقلاب اسلامی باشد.

عباسیان در ارتباط با پذیرش بیش از 22 فیلم در جشنواره علیرغم اعلام قبلی توضیح داد: در آیین نامه عنوان شده حداکثر 26 فیلم می توانند در بخش سینمای ایران پذیرفته شود که ما نیز بر سر آن ایستادیم اما در مورد تغییر 22 فیلم به 26 فیلم باید عنوان کنم که 4 فیلم به عنوان رزرو علاوه بر این فیلم ها در نظر گرفته شده بودند تا اگر به هر ترتیبی یکی از این 22 فیلم آماده نشد بتوانیم فیلم های دیگری را جایگزین کنیم. از آنجایی که نگران نرسیدن برخی از آثار بودیم و همچنین باید مراحل فنی 4 فیلم رزرو نیز انجام می شد تصمیم گرفتیم آن 4 فیلم را هم به بخش مسابقه وارد کنیم و در نهایت هر فیلمی نرسید از این بخش حذف شود.

دبیر جشنواره با بیان اینکه در همه جشنواره های دنیا هیات انتخاب معرفی نمی شود، عنوان کرد: انتخاب فیلم ها در همه جشنواره های معتبر دنیا بر عهده دبیر جشنواره است. اما در ایران این سنت متفاوت است و هیات انتخابی وجود دارد که اعلام و به مردم هم معرفی می شود.

وی افزود: بخش عمده‌ای از معیارهای جشنواره سیاست های سازمان سینمایی است و بخش دیگری از آن نقطه نظرات من به عنوان دبیر جشنواره است که به هیات انتخاب اعلام شد و آنها هم براساس این نظرات فیلم ها را انتخاب کردند.

عباسیان در ادامه برنامه با بیان اینکه همیشه در هر رقابتی شخص بازنده معترض است متذکر شد: در در این دوره ما تلاش کردیم ترکیبی از داوران دور هم جمع شوند که انتخاب هایشان قطعیت بیشتری داشته باشد اما همیشه نسبت به داوری ها اعتراض وجود دارد.

وی در ارتباط با حق انتخاب داشتن اعضای هیات انتخاب در این دوره عنوان کرد: هیات انتخاب 100 درصد حق انتخاب دارد و هیچ دخالتی از طرف مدیران در کار آنها نمی شود. من دوست دارم محافظه کار باشم اما تجربه کاری ام در حوزه مستندسازی باعث شده اعتقادات و آرمان هایم بر محافظه کاریم غلبه داشته باشد. این که امسال ما ریسک بزرگ دیجیتال شدن فیلم ها را پذیرفتیم اهمیت استانداردسازی و افزایش کیفیت جشنواره را می رساند.

عباسیان در ارتباط با حضور نهادهای مختلف و نظراتی که ارایه می دهد در جشنواره امسال عنوان کرد: علاوه بر بخش تجلی اراده ملی که 44 نهاد با داوران مختلف آثار را بررسی می کنند در این دوره نیز نمایندگانی از گروه ها و نهادهای مختلف از جمله حوزه علمیه هم درخواست داده اند که آثار را ببینند و نظرشان را اعلام کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه همه علاقمندی به سینما برای برخی در 10 روز جشنواره فجر خلاصه می شود و 11 ماه آینده دیگر علاقه ای برای دیدن آثار وجود ندارد. در این دوره ما تلاش کردیم بهترین ها را به نمایش در آوریم تا پویایی برای 11 ماه آینده هم باقی بماند. آثاری هستند که در جشنواره حضور ندارند و به این ترتیب قرار است به حوزه اکران خدمتی بشود و برخی فیلم ها بدون مقایسه می توانند در اکران دیده شوند.

در بخش دیگری از این نشست عباسیان با اشاره به اینکه نگاه محمود گبرلو مجری برنامه نسبت به جشنواره سیاسی و منتقدانه است، عنوان کرد: برخی فیلم های خوب جایشان در رقابت فجر نیست. جشنواره فیلم فجر محل عرضه همه داشته های سینمای ایران نیست بلکه محل نمایش بهترین آثار است. ما جشنواره های دیگری داریم که می توانند محل رونمایی از آثار دیگری باشند.

دبیر جشنواره درباره تنوع آثار در این دوره عنوان کرد: خوشبختانه امسال تنوع فیلم ها بر عکس فیلم های سال های قبل که اتفاقات بیشتر در آپارتمان ها می افتد خیلی زیاد شده است . موضوعات مختلفی مانند تاریخ اسلام، دفاع مقدس، مسایل منطقه ای، بحث معنویت، انرژی هسته ای و آسیب های اجتماعی در تنوع جغرافیایی روایت می شود.

وی درباره اضافه کردن بخش خارج از مسابقه برخلاف اعلام اولیه عنوان کرد: باز هم می گویم که هیچ تغییری در آیین نامه جشنواره اتفاق نیفتاده است. امسال بخش خارج از مسابقه در جدول نداریم اما برخی فیلم ها در بخشی غیر از سینمای ایران به نمایش در می آید. برنامه‌ریزی جشنواره باید مضربی از روزهای جشنواره باشد. امسال ما کمتر از 50 درصد فیلم های دریافتی را پذیرفتیم و حدود 30 درصد تعداد سانس های ما هم کاهش یافته است.

عباسیان درباره اینکه چرا استان خوزستان در این دوره از جشنواره حضور ندارد عنوان کرد: از آنجایی که امسال اصرار داشتیم جشنواره صرفاً دیجیتال باشد شهرهایی می توانستند شرکت کنند که مجهز به سینمای دیجیتال باشند. مساله دیگر نیز به مسایل مالی باز می گردد که سال گذشته برخی تعهدات به تهیه کنندگان پرداخت نشد که شهر اهواز از این جمله بود. امسال به صورت فروش گیشه به صورت 50 درصد در استان ها به تهیه کنندگان پرداخت می شود.

وی درباره تکراری بودن هیات داوران عنوان کرد: فیلمساز و دارو خوب همیشه می تواند در جشنواره حضور داشته باشد. امسال تعداد زیادی از فیلمسازان ما درگیر فیلمسازی بودند و طبیعتاً ما به دنبال افرادی رفتیم که امسال مشغول فیلمسازی نبودند.

وی درباره دعوت از فیلم "رستاخیز" برای حضور در جشنواره عنوان کرد: دعوت من از تهیه کننده و کارگردان "رستاخیر" به دلیل محتوای این فیلم بود. برای اینکه بار معنوی جشنواره زیاد شود. قرار بود اگر از لحاظ فنی فیلم به پایان برسد اثر را به جشنواره ارایه دهند. اما وقتی فرم حضور را پر نکردند به این معنی است که فیلم آماده نشده. اینکه چه اتفاقی پشت پرده افتاده من بی اطلاعم.

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره بخش بین الملل ما بسیار پربار است و امسال طبق استانداردهای بین المللی فیلم های خارجی را قانونی پخش می کنیم و دیگر خبری از رایت فیلم ها برای حضور در ایران نیست. همچنین امسال 20 فیلم جذابت در بخش فیلم های سه بعدی نمایش داده می شود.

دبیر جشنواره در ارتباط با حضور افرادی غیر از رسانه ها در برج میلاد متذکر شد: امسال تعامل خوبی با اهالی رسانه داریم و در کنار اصحاب رسانه باید پذیرای مهمانان دیگری هم باشیم چون ظرفیت سالن برج میلیارد بالاست. اهالی رسانه نیز طی نشستی این مساله را پذیرفتند. همچنین سینما صحرا نیز کاملاً در اختیار صنوف سینمایی قرار دارد و مجموعه بلیت های هر صنف از طرف هیات ساماندهی صنوف سینمایی در اختیار هنرمندان قرار می گیرد.

در میانه این بحث گزارشی از دبیرخانه جشنواره و نمایش تلاش های پشت پرده برای برگزاری مناسب این دوره نیز پخش شد.