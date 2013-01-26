پینگ پنگ بازان برتر رقابت های قهرمانی خراسان شمالی مشخص شدند

ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی غرورآفرین انقلاب اسلامی، یک دوره مسابقات پینگ پنگ تیمی در خراسان شمالی و به میزبانی بجنورد برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات فقط در قسمت تیمی با سیستم کوربیلون(A,B و X,Y و دوبل) برگزار شد، اظهار داشت: 12 تیم از شهرستان های مختلف خراسان شمالی در این رقابت ها شرکت کرده و به صورت دوره ای به مصاف یکدیگر رفتند.

به گفته نکویی در پایان مسابقات تیم شایان اسپورت با ترکیب شایان شرکت و محمد اصلمند به مقام قهرمانی رسید، بانک صادرات شعبه راز با ترکیب فرهاد قاسم زاده و مهدی تقدیسی و با سرپرستی اعلم محمدپور در رده دوم ایستاد و تیم شهید سلیمانی با ترکیب امید سلیمانی و حامد عسگری نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این مسابقات با توجه به اینکه هر تیم حق استفاده از یک بازیکن غیربومی را داشت، سه پینگ پنگ باز از خراسان رضوی نیز حضور داشتند.

این مسئول عنوان کرد: این رقابت ها جمعه شب در محل سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد با معرفی تیم های برتر به پایان رسید و به تیم های اول تا سوم نیز حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد.

وی افزود: همچنین جمعه هفته جاری( 13 بهمن) رقابت های تنیس روی میز در رده نوجوانان استان در محل آکادگی پینگ پنگ خراسان شمالی برگزار می شود.

دبیر هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی در ادامه از منتفی شدن برگزاری دوره های مربیگری و داوری پینگ پنگ بانوان در استان خبر داد و افزود: با وجود اینکه پیش از این قرار بود اوایل بهمن ماه یک دوره کلاس مربیگری و داوری پینگ پنگ در بخش بانوان در بجنورد برگزار شود، اما این دوره ها به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کننده ها کنسل شد.