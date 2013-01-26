منع آمد و شد در فلوجه تا اطلاع ثانوی/افزایش تلفات به 7 کشته و 70 زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع پلیس استان الانبار اظهار داشت: نیروهای امنیتی عراق در پی درگیری های فلوجه تا اطلاع ثانوی منع آمد و شد در این شهر اعلام کرد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: این تصمیم از ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه آغاز و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر الجزیره گزارش داد که شمار تلفات درگیری های فلوجه به 7 کشته و 70 زخمی افزایش یافته است. مسئولان عراق همچنین اعلام کردند که نیروهای امنیتی 3 تن از معترضین را بازداشت کرده اند.

همچنین برخی شهرها از جمله الرمادی، موصل، سامراء بعقوبه و بغداد شاهد اعتراضات ضد دولتی بود. معترضین از دولت خواستند که به خواسته آنها توجه کنند.

آزادی زندانیان و لغو ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم و قانون بعثی زدایی از جمله این خواسته ها به شمار می رود.

درگیری های فلوجه روز گذشته پس از آن آغاز شد که شماری از عناصر مشکوک به یک ایست بازرسی ارتش حمله ور شدند و بر سلاح های آن سیطره پیدا کردند. همچنین شماری از معترضین به سوی نیروهای ارتش سنگ پرتاب کردند که این امر به درگیری منجر شد.