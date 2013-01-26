اولین همایش ملی "سلامت، بیمه، بانک" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف بررسی مولفه های اجتماعی در حوزه سلامت ، بیمه و بانک برگزار می شود و در آن از حضور اساتید و صاحب نظران حوزه های مرتبط با سلامت، جامعه و اقتصاد برای بررسی این مولفه ها بهره خواهیم برد.

با توجه به نقش محوری بیمه ها و بانکها در حمایت از اقتصاد درمان، بررسی وظایف و آسیب شناسی عملکرد این نهاد ها و نیز ارایه راهکارها و پیشنهادهای مرتبط از جمله اهداف مهم این همایش است.

بررسی فرصتها و چالشهای نظام بیمه ای کشور در ارائه خدمات یکپارچه بیمه سلامت، بررسی فرصتها و چالشهای نظام سلامت کشور در ارائه خدمات یکپارچه بیمه سلامت، بررسی نحوه تعامل موثر با نظام بانکی کشور به منظور تسهیل در ارائه خدمات یکپارچه بیمه سلامت، ارتقاء سطح همکاریهای بخشهای بیمه و بانک کشور در حوزه سلامت و بررسی، مطالعه و شناسایی مولفه های اجتماعی، اقتصادی موثر بر سلامت، از دیگر اهداف ذکر شده این همایش است.

در این همایش برای اولین بار نهادهای برتر در حوزه سلامت و همچنین شرکت های بیمه ای و بانک سلامت محور معرفی شده و با اهدای جایزه بقراط، از آنان تقدیر به عمل خواهد آمد.

همایش ملی "سلامت، بیمه و بانک" با چهار محور اصلی از جمله فرصتها و چالشهای نظام یکپارچه بیمه سلامت ایران، وضعیت شرکتهای بیمه و خدمات بیمه ای در حوزه های بیمه مکمل و وابسته، پزشکان و نظام یکپارچه بیمه سلامت ایران و نهایتا نظام بانکی کشور و راهکارهای تامین منابع توسعه بیمه سلامت ایران برگزار خواهد شد.

همچنین در این همایش، از کتاب "اقتصاد مقاومتی" نوشته دکتر سیدشهاب الدین صدر، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی می شود.