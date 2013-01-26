عملیات مین زدایی مناطق آلوده در آینده ای نزدیک پایان می یابد

سردار محمدحسین علی‌احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از پاک سازی 99 درصدی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره خبر داد .

وی گفت: استان ایلام از جمله استان های مرزی کشور است که پس از اتمام جنگ تحمیلی بیشترین مناطق آلوده به مین و مواد منفجره را دارا بوده است .

وی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد پس از اتمام پایان جنگ تحمیلی یک میلیون و 700 هزار هکتار از مناطق مرزی استان آلوده به مین و مواد منفجره شناخته شد .

رئیس مرکز مین زدایی کشور با بیان اینکه 40 درصد آلودگی ها در استان ایلام بوده است، تصریح کرد: علاوه بر استان ایلام استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان آلوده به مین و مواد منفجره شناخته شده اند .

وی افزود: 99 درصد از یک میلیون و 700 هزار هکتار از مناطق آلوده استان ایلام به مین پاک سازی شده و یک درصد می ماند که آن هم برای احتمالات است .

این مسئول افزود: عملیات پاک سازی از سال 85 تا به امروز به شکل مدام انجام شده است البته مین زدایی از سال 1367 که آتش بس رسمی در جنگ ایران و عراق اعلام شد، عملیات پاکسازی مناطق آلوده به مین و مهمات عمل نکرده آغاز شد.