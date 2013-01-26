بانوان برتر تکواندوکار استان مرکزی معرفی شدند

نایب رییس هیات تکواندو استان مرکزی در حاشیه این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات با حضور 31 ورزشکار از شهرهای اراک، شازند، ساوه و خمین در مجموعه ورزشی کبریا اراک برگزار شد.

مینا خالقی بیان کرد: در این رقابت ها مهدیه محمدی، مریم السادات موچانی، رویا رضایی، فاطمه جمشیدی، شقایق فتاح بیگی، زهرا مددی، نیلوفر آزادمهر، یگانه حسنی، نرگس دیازوند و شادی رستمی کیا به ترتیب در وزن های یک تا 10 مقام برتر را به خود اختصاص دادند.

نماینده فوتسال بانوان استان در لیگ برتر مغلوب کاسپین قزوین شد

در هفته ی ششم رقابت های لیگ برتر مسابقات فوتسال، شمشاد دلیجان 14بر 2 مغلوب میزبانش کاسپین قزوین شد.

این تیم دلیجانی با کسب تنها یک امتیازدر انتهای جدول لیگ برتر فوتسال بانوان قرار دارد.

برگزاری مسابقات تکواندو نوجوانان استان مرکزی در اراک



مسابقات تکواندو نوجوانان استان مرکزی در سالن اختصاصی تکواندو مجموعه شهدای 5مرداد اراک برگزار شد.

رئیس هیات تکواندو استان مرکزی در حاشیه این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات با حضور 68 ورزشکار از شهرستان های اراک، شازند، ساوه، دلیجان، تفرش، محلات و خمین برگزار شد.

حسن ویسمه ای بیان کرد: نظری، احمدی، شجاعی از شازند، مشهدی از خمین، جباری، احمدی، بیات، ملک حسینی، اسکندری، جعفری و یاری همگی از اراک، عناوین برتر اوزان دهگانه را به خود اختصاص دادند.

