  1. جامعه
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۳

اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در حوزه حمل و نقل شهری به تهران پرداخت نشد

اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در حوزه حمل و نقل شهری به تهران پرداخت نشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان راهکار رفع آلودگی هوای تهران نام برد و گفت: علاوه بر این باید در جهت کنترل جمعیت از طریق انتقال وزارت‌خانه‌ها و دستگاههای اجرایی از تهران و تفویض اختیار به استان‌های دیگر اقدام شود چرا که حجم جمعیتی که روزانه به تهران مراجعه می‌کنند، بسیار وسیع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کریمیان افزود: عدم استفاده از سیستم سوخت‌رسانی مناسب، وجود خودروهای تک سرنشین و حجم زیاد سرب و سایر آلاینده‌ها در بنزین مصرفی، از جمله عواملی‌اند که در آلودگی هوای تهران تاثیرگذار هستند.

وی با ابراز رضایت از گسترش متروی تهران در سالهای اخیر و جابه‌جایی بخش قابل توجهی از جمعیت به وسیله مترو، اعلام کرد: حمایت‌هایی که تا کنون از مدیریت شهری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو انجام شده، کافی نبوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهار تاسف از عدم پرداخت اعتبارات مصوب هدفمندی یارانه‌ها در حوزه حمل و نقل شهری به شهرداری تهران، بیان کرد: تهران، پایتخت کشورمان است و چنان چه نسبت به مشکلات آن اقدام نگردد به سایر شهرها انتقال می‌یآبد.

کد مطلب 1800246

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