به گزارش خبرگزاری مهر، امید کریمیان افزود: عدم استفاده از سیستم سوخترسانی مناسب، وجود خودروهای تک سرنشین و حجم زیاد سرب و سایر آلایندهها در بنزین مصرفی، از جمله عواملیاند که در آلودگی هوای تهران تاثیرگذار هستند.
وی با ابراز رضایت از گسترش متروی تهران در سالهای اخیر و جابهجایی بخش قابل توجهی از جمعیت به وسیله مترو، اعلام کرد: حمایتهایی که تا کنون از مدیریت شهری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو انجام شده، کافی نبوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهار تاسف از عدم پرداخت اعتبارات مصوب هدفمندی یارانهها در حوزه حمل و نقل شهری به شهرداری تهران، بیان کرد: تهران، پایتخت کشورمان است و چنان چه نسبت به مشکلات آن اقدام نگردد به سایر شهرها انتقال مییآبد.
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