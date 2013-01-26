به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‎های استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم رقابت‎های لیگ برتر فوتبال ایران به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال به شرح زیر است:



یکشنبه 8 بهمن ماه

* بارسلونا - اوساسونا، ساعت : 21:30 زنده از شبکه سه



سه‌شنبه 10 بهمن

* پیکان - استقلال، ساعت : 15:30 زنده از شبکه سه

* لاتزیو - یوونتوس، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه



چهارشنبه 11 بهمن

* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت : 16:40 زنده از شبکه سه

* آرسنال - لیورپول، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه