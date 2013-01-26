به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.
برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال به شرح زیر است:
یکشنبه 8 بهمن ماه
* بارسلونا - اوساسونا، ساعت : 21:30 زنده از شبکه سه
سهشنبه 10 بهمن
* پیکان - استقلال، ساعت : 15:30 زنده از شبکه سه
* لاتزیو - یوونتوس، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه
چهارشنبه 11 بهمن
* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت : 16:40 زنده از شبکه سه
* آرسنال - لیورپول، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه
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