  1. ورزش
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۴

برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال اعلام شد

رقابت‎های فوتبال در هفته جاری به صورت مستقیم از شبکه‌ سوم سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‎های استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم رقابت‎های لیگ برتر فوتبال ایران به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال به شرح زیر است:

یکشنبه 8 بهمن ماه 
* بارسلونا - اوساسونا، ساعت : 21:30 زنده از شبکه سه

سه‌شنبه 10 بهمن
*  پیکان - استقلال، ساعت : 15:30 زنده از شبکه سه
* لاتزیو - یوونتوس، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه

چهارشنبه 11 بهمن
*  پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت : 16:40 زنده از شبکه سه
*  آرسنال - لیورپول، ساعت : 23:15 زنده از شبکه سه

کد مطلب 1800247

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