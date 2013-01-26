فعالیت دهیاران زیر دیپلم در روستاهای استان مرکزی ممنوع می شود

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: در حال حاضر 601 دهیار در استان فعالیت دارند که از این تعداد 132 نفر دارای تحصیلات زیر دیپلم، 316 نفر دیپلم، 52 نفر فوق دیپلم، 96 نفر لیسانس و پنج نفر فوق لیسانس هستند که بر اساس این مصوبه فعالیت دهیاران زیر دپلم ممنوع می شود.



بازوند با اشاره به وجود 601 دهیار در استان گفت: در سال جاری همچنین 651 خودرو اعم از آتش نشانی، کمپرسی، ماشین حمل زباله و لودر بین دهیاران استان توزیع شده است.

وی همچنین از افزایش 141 درصدی اعتبارات دهیاری ها نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: سالانه 90 میلیارد تومان اعتبار بین دهیاران توزیع می‌شود که نظارت بر نحوه خرج کرد این اعتبارات بر عهده بخشداران است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی از بهره برداری161 طرح عمرانی در سطح دهیاری‌های استان مرکزی همزمان با دهه مبارک فجر خبرداد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 651 طرح عمرانی روستایی در سطح روستاهای استان در دست احداث است که از این تعداد161طرح آن در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

بازوند با اشاره به اینکه از 32 حوادث و بلایای طبیعی که در کشور رخ می دهد استان مرکزی در معرض 15نوع حوادث قرار دارد خاطرنشان کرد: مقاوم سازی واحدهای مسکونی گامی موثر در مقابل این حوادث و کاهش خسارت ناشی از آن به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه در استان مرکزی 100 هزار واحد مسکونی روستایی وجود دارد که تا کنون 23 هزار واحد آن مقاوم سازی شده است گفت: سالانه 4 هزار واحد مسکونی روستایی باید در استان مرکزی مقاوم سازی شود به دلیل ناهماهنگی های قانونی و عدم هماهنگی بیمه کارگران در سالجاری با کاهش 30 درصدی مقاوم سازی این اهداف محقق نشده که باید بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.