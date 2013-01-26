به گزارش خبرگزاری مهر،‌ ندا هنگامی سردبیر این برنامه از پخش مجموعه نمایش "خواب سفید" در 12 قسمت خبر داد و افزود: این نمایش به مدت دو هفته به نویسندگی زهرا کولیوند و کارگردانی رضا عمرانی هر شب ساعت 24 از شبکه رادیویی تهران موج اف.ام ردیف 94 مگاهرتز پخش می‌شود.

"خواب سفید" درباره خانواده فقیری در بیرجند است که به دلیل درمان بیماری فرزند خود در سال 1340 در بحبوحه‌های اعتراض امام خمینی به ماجراهای 15 خرداد و قتل عام‌ها و شلوغی‌ها به تهران آمده‌اند اما به جای درمان، بچه خود را گم می‌کنند و ...

فریبا متخصص، رویا فلاحی، مهرداد مهمان دوست، شهرزاد عبد حق، علی میلانی و سینا نیکوکار بازیگران این نمایش هستند، متن آن را زهرا کولیوند نوشته و افکتور نرگس موسی پور است.

این نمایش هر شب به مدت دو هفته از رادیو تهران موج اف.ام ردیف 94 پخش می‌شود.