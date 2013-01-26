نوجوان کردستانی قهرمان مسابقات تنیس روی میز نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، متین حیدری بازیکن نوجوان کردستانی با شکست رقبا خود از سراسر کشور موفق شد عنوان نخست رقابت های تنیس روی میز کشور را که به مدت سه روز در شهر شیراز برگزار شد، کسب کند.

دبیر هیئت تنیس روی میز استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این دوره از رقابت های قهرمانی کشور با حضور 16 نفر از برترین ها در رده سنی نوجوانان برگزار شد که متین حیدری بازیکن شایسته و با آتیه کردستان موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است.

عباد زینبی با اشاره به اینکه سطح برگزاری این مسابقات بالا بوده است، بیان کرد: متین حیدری از بازیکنان شایسته کردستان است که پیش از این نیز در رقابت های متعدد کشور عنوان های برتر را به دست آورده است.

وی گفت: انتظار می رود که با مشارکت خود اهالی تنیس روی میز کردستان و با جذب حمایت های بیشتر زمینه برای تقویت بیش از پیش این رشته ورزشی در استان فراهم شود و کردستان بار دیگر به جایگاه خود در رشته تنیس روی میز در کشور بازگردد.

دبیر هیئت تنیس روی میز کشور همچنین از اعزام تیم جوانان استان کردستان به رقابت های دسته برتر کشور خبر داد و افزود: تیم جوانان کردستان متشکل از متین لطف الله نسبی و پارسا فتحی به این دوره از رقابت ها که در ساری برگزار می شود، اعزام می شوند.

زینبی یادآور شد: متین لطف الله نسبی و پارسا فتحی نیز از جوانان برتر کشور در رشته ورزشی تنیس روی میز هستند و جزو مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت ها به شمار می روند.