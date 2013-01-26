  1. اقتصاد
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

سقوط احتمالی 300 هزار تومانی قیمت سکه با تصمیم جدید دولت

سقوط احتمالی 300 هزار تومانی قیمت سکه با تصمیم جدید دولت

رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران از سقوط احتمالی 300 هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی با اجرای درست تصمیم اخیر دولت خبر داد.

احمد وفادار در گفتگو با مهر در خصوص اختصاص ارز مبادلاتی به طلا و احتمال تغییر در شیوه قیمتگذاری طلا گفت: چنانچه بانک مرکزی در محاسبات خود برای قیمت طلا و سکه، ارز مبادلاتی را به جای ارز آزاد، مبنا قرار دهد، مشروط بر آنکه سکه را در بازار بر مبنای قیمت مبادلاتی ارز، قیمت‌گذاری کرده و در اختیار صنف طلا و جواهر قرار دهد، نرخ سکه از یک میلیون و 300 هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران افزود: چنانچه بانک مرکزی قرار را بر این بگذارد که قیمت طلا و سکه را بر مبنای ارز آزاد محاسبه کند، به طور قطع اختصاص ارز مبادلاتی به طلا نیز تاثیری در قیمت بازار نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی، قیمت طلا و سکه را با نرخ مبادلاتی محاسبه کرده؛ ولی سکه به میزان کافی در اختیار صنف طلا و سکه قرار ندهد، به طور قطع قیمت سکه در بازار دو نرخی خواهد شد و قاچاقچیان نیز برای خروج طلا از ایران وارد عمل خواهند شد.

وفادار در پاسخ به این سئوال مهر که آیا فعالان بخش خصوصی نیز طلا وارد می‌کنند؟ گفت: میزان واردات طلا از سوی بخش‌خصوصی اندک است و تنها کسانی که به کار صادرات طلا مشغول هستند، واردات طلا به صورت شمش را نیز انجام می‌دهند تا با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سود ببرند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل بالا بودن مالیات بر ارزش افزوده طلا که به میزان 5 درصد است، واردات طلا صرفه اقتصادی ندارد.

وفادار همچنین از ممنوعیت واردات طلای ساخته شده خبرداد و تصریح کرد: از زمانی که واردات طلای ساخته شده به کشور ممنوع شده است، واردات طلا به صفر رسیده است.

کد مطلب 1800266

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