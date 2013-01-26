سقوط احتمالی 300 هزار تومانی قیمت سکه با تصمیم جدید دولت

احمد وفادار در گفتگو با مهر در خصوص اختصاص ارز مبادلاتی به طلا و احتمال تغییر در شیوه قیمتگذاری طلا گفت: چنانچه بانک مرکزی در محاسبات خود برای قیمت طلا و سکه، ارز مبادلاتی را به جای ارز آزاد، مبنا قرار دهد، مشروط بر آنکه سکه را در بازار بر مبنای قیمت مبادلاتی ارز، قیمت‌گذاری کرده و در اختیار صنف طلا و جواهر قرار دهد، نرخ سکه از یک میلیون و 300 هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران افزود: چنانچه بانک مرکزی قرار را بر این بگذارد که قیمت طلا و سکه را بر مبنای ارز آزاد محاسبه کند، به طور قطع اختصاص ارز مبادلاتی به طلا نیز تاثیری در قیمت بازار نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی، قیمت طلا و سکه را با نرخ مبادلاتی محاسبه کرده؛ ولی سکه به میزان کافی در اختیار صنف طلا و سکه قرار ندهد، به طور قطع قیمت سکه در بازار دو نرخی خواهد شد و قاچاقچیان نیز برای خروج طلا از ایران وارد عمل خواهند شد.

وفادار در پاسخ به این سئوال مهر که آیا فعالان بخش خصوصی نیز طلا وارد می‌کنند؟ گفت: میزان واردات طلا از سوی بخش‌خصوصی اندک است و تنها کسانی که به کار صادرات طلا مشغول هستند، واردات طلا به صورت شمش را نیز انجام می‌دهند تا با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سود ببرند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل بالا بودن مالیات بر ارزش افزوده طلا که به میزان 5 درصد است، واردات طلا صرفه اقتصادی ندارد.

وفادار همچنین از ممنوعیت واردات طلای ساخته شده خبرداد و تصریح کرد: از زمانی که واردات طلای ساخته شده به کشور ممنوع شده است، واردات طلا به صفر رسیده است.