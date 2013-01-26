تهاجم فرهنگی با لباس مرد عنکبوتی/مسئولان قصور کردند

فرزین جیرانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بدون تعارف باید بگویم که بنده قبول دارم ما امروز دچار مشکلات زیادی هستیم و در شرایط سخت اقتصادی نیز قرار داریم اما سئوال من این است که مگر آلمان ها یا ژاپنی ها بعد از جنگ های بسیار سختی که در کشورشان بوقوع پیوست در شرایطی بهتر از ما قرار داشتند.

جیرانی عنوان کرد: امروز دشمن می خواهد امید و آگاهی را از جوانان هنرمند ما بگیرد تا نتوانند در سنگر هنر به کشور خودشان خدمت کنند و کشور ما تبدیل به یک وارد کننده صرف فرهنگی شود.

وی افزود: هنرمندان ما امروز آمادگی دارند تا در هر رشته ای که فعالیت می کنند بتوانند کارهای تولید کنند که بتوان این کارها را صادر کرد و صادر شدن یک اثر هنری یعنی صادر شدن فرهنگ و عقاید و این همان کاری است که امروز غرب دارد با ما و بر علیه ما و دیگر کشورهای که قصد نابود کردن فرهنگ شان را دارد انجام می دهد.

عده ای که می خواهند کار را به نا کجا آباد بکشانند از ما نیستند

مدیرکانون هنرمندان استان بیان کرد: برای پیشرفت و موفقیت نیازمند برنامه های بلند مدت فرهنگی هستیم و ما در کانون هنرمندان خراسان رضوی قصد داریم این برنامه بلندمدت را تدوین و به انجام برسانیم.

وی افزود: اگر برنامه داشته باشیم می توانیم از همه ظرفیت های خودمان استفاده کنیم.

وی بیان کرد: به مرور زمان همه هنرمندان سطح استان را تحت پوشش قرار خواهیم داد و شناسنامه دار شدن هنر مندان خراسانی کمک زیادی در این زمینه خواهد کرد.

جیرانی با اشاره به برخی نا مهربانی ها و بی اعتمادسازی های که توسط عده ای اندک بوجود می آید تاکید کرد: عده ای که می خواهند کار را به ناکجا آباد بکشانند از ما نیستند نباید اعمال تعداد محدودی از به اصطلاح هنرمندان را به پای همه جامعه هنری استان نوشت.

"هنرمند بی پول است" را قبول ندارم

مدیرکانون هنرمندان استان با اشاره به اینکه می گویند برای برخی هنرمندان کار وجود ندارد و هنرمندان بی پول هستند بیان کرد: هنرمند بی پول است را قبول ندارم.

وی افزود: در صورتی که زمینه رشد هنرمندان فراهم شود و خود هنرمند نیز کارش را جدی بگیرد هنرمند بی پول نخواهیم داشت و اینکه می گویند هنرمندان بی پول من اصلا این جمله را قبول ندارم چرا که خود داشتن هنر برای هنرمند عملا یک ثروت نهفته به حساب می آید.

جیرانی عنوان کرد: در نظام آموزشی ما همیشه گفته اند بچه جان برو درس بخوان تا فردا بنشینی و راحت پول در بیاوری و نخواهد زحمت بکشی و با بیان این جمله ما از همان بچگی همیشه فکر کردیم اگر درس بخوانیم لازم نیست بیل بزنیم و به خودمان سختی بدهیم.

وی افزود: هیچ کسی به ما یاد نداد و نگفت بروید درس بخوانید تا بتوانید خوب کار کنید یا بیشتر بتوانید کار کنید و کشورتان را آباد کنید یا برای چهار نفر دیگر نیز بتوانید کار و درآمدی ایجاد کنید بلکه متاسفانه همیشه به ما گفته اند درس بخوانید یا فلان هنر را یاد بگیرید تا به راحتی پول درو کنید.

وی اظهار کرد: همین طرز تفکر باعث شده عده ای از ما فکر کنیم برای رسیدن به مدارج بالاتر هنری باید در یک گوشه ای بنشینیم و منتظر باشیم تا دیگران ما را به رشد برسانند در حالی که برای رشد و بالا رفتن باید سختی زیادی را تحمل کرد.

وی افزود: کسانی که می گویند هنر پول ندارد اشتباه می کنند و من باید بگویم اتفاقا کار هنرمند ارزشمند کردن چیزهای بی ارزش است.

وی گفت: سنگ یا چوبی که شاید به خودی خود ارزشی نداشته باشد وقتی در دستان یک هنرمند قرار می گیرد با کیمیای دست هنرمند تبدیل به اثری می شود که جهانیان برایش سر و دست می شکنند.

مسئولین ما هم قصور کردند

مدیرکانون هنرمندان استان اظهار کرد: این مسئله را هم نباید نادیده بگیریم که برخی از مسئولان ما در گذشته در بخش فرهنگی جامعه قصور کردند و باعث شدند نگرش های مبتنی بر کار نکردن و راحت طلبی در بعضی مواقع بر نگرشهای کار و تلاش پیشی بگیرد.

وی افزود: ما امروز در بخش اعظمی از جامعه نیازمند هنر و هنرمندان هستیم پس چگونه می توان گفت هنرمند بی پول است و کاری برای هنرمند وجود ندارد.

جیرانی عنوان کرد: به عنوان مثال در بحث فرهنگ سازی در راهنمایی و رانندگی یا در آموزش و پرورش کشور و در بحث های متفاوتی آموزشی که وجود دارد می توانیم با اتکا بر هنر هنرمندان از طریق عکاسی نقاشی تصاویر، پویانمایی و ...آنها را نشانه گذاری کنیم تا کار آموزشی بهتر و موثرتری داشته باشیم.

جشنواره فجر چگونه برگزار می شود

مدیر کانون هنرمندان خراسان رضوی گفت: برنامه های جشنواره سینمایی مشهد بزودی اعلام می شود و همه مردم و رسانه ها در جریان چگونگی برگزار شدن این دوره از جشنواره سینمایی فجر قرار خواهند گرفت.

جیرانی در رابطه با اطلاعات و برنامه های دقیق جشنواره سینمایی فجر امسال مشهد بزودی و احتمالا روز یکشنبه هفته جاری نشست مطبوعاتی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: با برگزاری این جلسه مشترک و دعوت از رسانه ها و مطبوعات استان همه مردم خوب و علاقه مندان به هنر هفتم و جشنواره سینمایی فجر در جریان چگونگی برنامه های فجر امسال قرار خواهند گرفت.

چهر های فاخر زیادی را صادر کرده ایم

جیرانی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی کانون هنرمندان استان این است که بتواند به پایگاهی تبدیل شود تا همه هنرمندان استان و اهالی هنر به این پایگاه رجوع کنند و عشق و نیازمندی های شان را در این مکان به ثمر بیان کنند و همه نیازهایشان را در این پایگاه به برسانند.

وی عنوان کرد: خراسان رضوی مهد هنر کشور است و با وجود هنرمندان بسیاری که در طول تاریخ تقدیم هنر کشور و حتی جهان کرده از یک جایگاه خاصی در بین هنرمندان کشور برخوردار است.

مدیر کانون هنرمندان خراسان رضوی افزود: استان ما تاکنون در رشته های مختلف هنری توانسته چهر های برتر و فاخری را به مرکز دیگر نقاط و به ویژه پایتخت کشور صادر کند.

وی افزود: همین هنرخیز بودن خطه خراسان مسولیت بنده در کانون هنرمندان و دیگر مسئولان فرهنگ و هنر استان را چند برابر کرده است.

این فیلمساز مشهدی که خودش نیز از خانواده ای هنری پا به عرصه مسئولیت گذاشته با اشاره به هدف دیگر کانون هنرمندان استان گفت: کانون هنرمندان به منظور هدایت و راهبردی کردن پرچمی که همه اهالی هنر استان را زیر سایه خودش قرار دهد فعالیت خواهد کرد.

هنرمندان استان شناسنامه دار می شوند

مدیر کانون هنرمندان خراسان رضوی با اشاره به گمنامی برخی از هنرمندان استان اظهار کرد: همه هنرمندان استان در هر رشته هنری که فعالیت می کنند در قالب طرح شناسنامه دار کردن هنرمندان شناسایی خواهند شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر هیچگونه آمار جامعی درباره تعداد هنرمندان استان وجود ندارد و با شناسنامه دار شدن هنرمندان ضمن اینکه آمار هنرمندان هر رشته هنری بدست خواهد آمد پراکندگی و مکان کار یا سکونت هنرمندان استان نیز شناسایی می شود.

هشت انجمن هنری در یک مدیریت متمرکز قرار خواهند گرفت

فرزین جیرانی افزود: قصد داریم هشت انجمن هنری استان را در یک زیر مجموعه و در یک مدیریت متمرکز قرار دهیم تا همه هنرمندان استان بتوانند در کنار هم و با استفاده از تجربیات یکدیگر رشد کنند.

وی بیان کرد: وقتی یک تشکل قوی وجود داشته باشد می تواند ضمن حمایت از همه هنرمندان برنامه های هنری را نیز در یک راستا مدیریت کرده و هدفمند قدم بردارد.

مستندساز مشهدی با اشاره به لزوم هدف مند شدن حرکت هنرمندان اظهار کرد: در این سمفونی بزرگ اگر بنا باشد هر کسی ساز خودش را بزند صدا و آوای زیبای از آن بر نخواهد خاست.

گفتگو: رضا آرمانیان