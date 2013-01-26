روحانیون و مبلغان دستاوردهای انقلاب اسلامی را برای مردم بیان کنند

حجت الاسلام یداله اسلام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دهه انقلاب از رشحات اسلام است و آئینه ای است که خورشید اسلام در او درخشید و این دهه باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود.



وی همچنین با بیان اینکه این مراسم را با هیجان های عاطفی صحیح باید با طراوت و تازه کرد اذعان داشت: در مذهب ما،‌ احساسات،‌ گریه و شادی، حب و بغض و عشق و نفرت جایگاه والایی دارد از این رو جشن های دهه فجر باید همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و مردمی باشد.



وی اضافه کرد: باید همه مساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره فراموش نشدنی حضرت امام و پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیرند.



کارشناس فرهنگی تبلیغی شهرستان فراهان خاطرنشان کرد: در طول دهه فجر روحانیون مستقر در روستاها به برگزاری جلسات قرآنی، دیدار با خانواده محترم شهدا، مسابقات فرهنگی، نمایش و سرود، گفتمان های دینی و سخنرانی در مورد دستاوردهای انقلاب، مسائل روز، دفاع از ولایت مطلقه فقیه و تشویق مردم جهت حضور پرشور در مراسم های دهه فجر بخصوص راهپیمایی بزرگ 22بهمن خواهند پرداخت.