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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

اسلام نژاد در گفتگو با مهر:

روحانیون و مبلغان دستاوردهای انقلاب اسلامی را برای مردم بیان کنند

روحانیون و مبلغان دستاوردهای انقلاب اسلامی را برای مردم بیان کنند

اراک – خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی نمایندگی فرهنگی تبلیغی شهرستان فراهان گفت: روحانیون و مبلغان در ایام دهه فجر در مساجد مختلف شهرستان به بیان دستاوردهای انقلاب و آگاهی دادن نسبت به حفظ ارزش های انقلاب اسلامی بپردازند.

حجت الاسلام یداله اسلام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دهه انقلاب از رشحات اسلام است و آئینه ای است که خورشید اسلام در او درخشید و این دهه باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود.

وی همچنین با بیان اینکه این مراسم را با هیجان های عاطفی صحیح باید با طراوت و تازه کرد اذعان داشت: در مذهب ما،‌ احساسات،‌ گریه و شادی، حب و بغض و عشق و نفرت جایگاه والایی دارد از این رو جشن های دهه فجر باید همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و مردمی باشد.

وی اضافه کرد: باید همه مساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره فراموش نشدنی حضرت امام و پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیرند.

کارشناس فرهنگی تبلیغی شهرستان فراهان خاطرنشان کرد: در طول دهه فجر روحانیون مستقر در روستاها به برگزاری جلسات قرآنی، دیدار با خانواده محترم شهدا، مسابقات فرهنگی، نمایش و سرود، گفتمان های دینی و سخنرانی در مورد دستاوردهای انقلاب، مسائل روز، دفاع از ولایت مطلقه فقیه و تشویق مردم جهت حضور پرشور در مراسم های دهه فجر بخصوص راهپیمایی بزرگ 22بهمن خواهند پرداخت.

کد مطلب 1800271

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