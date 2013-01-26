عباس میرزا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ کدام از اراضی حفاظت شده تحت مدیریت این سازمان که عبارتند از مناطق چهار گانه و مناطق تحت مدیریت سازمان به طرح توسعه کشاورزی واگذار نشده است.

ارائه نقشه منطقه تحت مدیریت کوه سفید دماوند به دبیرخانه توسعه کشاورزی

وی بیان داشت: ابتدا نقشه منطقه تحت مدیریت کوه سفید دماوند را به دبیرخانه ستاد طرح توسعه کشاورزی ارائه کردیم. نقشه منطقه را به علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار دماوند که ریاست کارگروه طرح توسعه کشاورزی را بر عهده دارد، ارجاع دادیم.

هیچ گونه واگذاری صورت نگرفته است

رئیس اداره محیط زیست دماوند ادامه داد: به استناد تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت از بهره برداری از جنگلها و مراتع به تصویب کار گروه در محدوده منطقه تحت مدیریت هیچ گونه واگذاری صورت نگرفته است.

وی از فرماندار دماوند با عنوان رئیس کارگروه و اعضای کارگروه به لحاظ اهمیت به حفظ محیط زیست تقدیر و تشکر کرد و عنوان داشت: با توجه به مصوبه هئیت وزیران طرح های توسعه کشاورزی با تمامی مشکلات و موانع با همکاری خوب ادارات ذی ربط رفع خواهد شد.

شهادت دو محیط بان طی هفته گذشته در کشور

میرزا کریمی در پایان به خاطره تلخ هفته گذشته در حفاظت از عرصه های ملی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: در هفته قبل دو نفر از محیط بانان در استان گلستان و یک جنگلبان در خراسان شمالی شهید شدند و دو نفر از محیط بانان در هرمزگان مجروح شدند و این نشان دهنده این است که حفظ محیط زیست علاوه بر حفظ سرمایه های ملی، اتلاف سرمایه های جانی را نیز در پی خواهد داشت.