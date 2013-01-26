  1. ورزش
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

به جای "ایکر کاسیاس"/

رئال مادرید "دیه گو لوپز" را به خدمت گرفت

رئال مادرید "دیه گو لوپز" را به خدمت گرفت

تیم فوتبال رئال مادرید به منظور پر کردن جای خالی "ایکر کاسیاس" با دروازه بان سویا به توافق رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاسیاس به دلیل شکستگی انگشت شست تا سه ماه قادر به همراهی رئال مادرید نخواهد بود و به همین منظور مسئولان مادریدی تا ژوئن 2017 "دیه گو لوپز" را به خدمت گرفته اند.

در بیانیه ای که بر روی سایت باشگاه رئال مادرید قرار گرفته، آمده است: رئال مادرید و سویا با یکدیگر بر سر انتقال دیه گو لوپز به توافق رسیده اند و این دروازه بان تا پایان فصل 2017 در سانتیاگو برنابئو می ماند.

بر پایه گزارش سایت یوفا، رئال پیش تر با "رنه آدلر"، دروازه بان بایرلورکوزن، وارد مذاکره شده اما موفق به جذب این بازیکن نشده بود.

دیه گو لوپز زمانی که 18 سال سن داشت به رئال مادرید پیوست اما در رقابت با "ایکر کاسیاس" مجبور شد به ویارئال نقل مکان کند.

کد مطلب 1800281

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