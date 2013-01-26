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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

در طرقبه شاندیز؛

مسابقه شعر اینترنتی با موضوع " فجر و بصیرت" برگزار می شود

مسابقه شعر اینترنتی با موضوع " فجر و بصیرت" برگزار می شود

طرقبه - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز از برگزاری مسابقه شعر اینترنتی با موضوع "فجر و بصیرت" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شیرمحمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 13هزار دانش آموز در شهرستان طرقبه شاندیز از برنامه های دهه فجر امسال برخوردار می شوند.

وی افزود : با توجه به این که امسال باید تنوع بیشتری در برنامه ها به دلیل ماه ربیع الاول و ولادت های با سعادت این ماه صورت بگیرد برآنیم تا با ایجاد انگیزه بخشی به دانش آموزان، این قشر را با حال و هوای انقلاب بیشتر آشنا کنیم.

شیر محمدی برگزاری محفل قرآنی و تجلیل از دانش آموزان حافظ قرآن و مسابقات مختلف ورزشی و قرآنی را از جمله این برنامه ها برشمرد.

وی از اجرای زنگ انقلاب به صورت ویدئو کنفرانس در مدارس این شهرستان خبر داد و افزود: برگزاری مسابقه شعر اینترنتی با موضوع فجر و بصیرت، و اجرای سرود همگانی و تجلیل از دانش آموزان نخبه و تلاشگر از جمله برنامه های دهه فجر شهرستان طرقبه شاندیز است.

کد مطلب 1800283

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