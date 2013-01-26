تیم شهید شکوهی سنندج میزبان خود را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه و در شهر تبریز دو تیم شهید شکوهی سنندج و شهرداری تبریز در قالب رقابت های لیگ برتر هندبال کشور دور برگشت به مصاف همدیگر رفتند که در پایان تیم مهمان توانست با ارائه بازی بهتر میزبان خود را با نتیجه ای قاطع شکست دهد.

در این دیدار یک طرفه تیم شهید شکوهی سنندج با ارائه بازی بهتر موفق شد تیم شهرداری تبریز را در خانه با نتیجه 41 بر 18 از پیش روی بردارد و بار دیگر عنوان دوم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان کشور را به دست آورد.

تیم شهید شکوهی سنندج هفته گذشته در مقابل تیم ثامن الحجج سبزوار در سنندج بازی را واگذار کرد ولی این هفته توانست در مقابل میزبان خود به برتری دست پیدا کند.

تیم شهید شکوهی سنندج با استفاده از بازیکنان بومی در این فصل از رقابت های لیگ برتر بازی های بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشته است و سرمربی این تیم به همراه تعدادی از بازیکنان نیز در تیم ملی هندبال بانوان کشورمان حضور دارند.