4 هزار واحد صنفی در شیروان فعالیت می کنند

مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر حدود چهار هزار واحد صنفی در قالب 30 اتحادیه و 200 رسته صنفی در شهرستان شیروان فعالیت می کنند.

وی مهمترین هدف مجمع امور صنفی را هویت بخشی و شناسنامه دار کردن فعالیت های اقتصادی در قالب صدور پروانه کسب ذکر کرد و افزود: در این راستا کمیته ای تحت عنوان کمیته پلمپ تشکیل شده که با همکاری و حضور نمایندگان شهرداری، اماکن و مجمع امور صنفی، وظیفه اخطار و پلمپ واحدهای فاقد پروانه را به عهده دارد.

باقری از تمامی مدیران واحدهای صنفی خواست تا از این فرصت به دست آمده استفاده کنند و نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

وی در ادامه به اشاره به اجرای طرح شبنم در بازار اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح صدور بارکد برای کالاهای فاقد بارکد بوده و امید است با اجرای این طرح از قاچاق کالا جلوگیری شده و در رشد اقتصادی و تولیدی ملی جامعه گام موثری برداشته شود.

این مسئول همچنین از برگزاری نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در شیروان خبر داد و گفت: متقاضیانی که قصد شرکت در این نمایشگاه را دارند باید جهت رزرو غرفه به مجمع امور صنفی مراجعه کنند.

باقری در ادامه در مورد انتقال کارگاه های آلاینده به خارج شهر شیروان نیز عنوان کرد: تفاهم نامه ای با شرکت شرکت های صنعتی منعقد شده که طبق آن این شرکت آماده واگذاری زمین به اتحادیه جوشکاران و مصالح فروشان است.

