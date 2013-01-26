صادق کرمیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان تالیف رمان تازه خود با عنوان «وداع با دوکوهه» اظهار کرد: از نظر ظاهری، نوشتن رمان تمام شده است، اما برای من هنوز این کار پایان نگرفته است. با وجود اینکه بازنویسی اول کتاب هم به پایان رسیده است، اما فکر می‌کنم ساختار روایی این اثر هنوز نیاز به کار دارد و باید وقت بیشتری برای شخصیت‌پردازی آن بگذارم.

کرمیار که این روزها مجموعه تلویزیونی «خاطرات مرد ناتمام» با کارگردانی وی در حال پخش از رسانه ملی است، ادامه داد: برای من داستان‌نویسی از دفاع مقدس شروع شد و اولین مجموعه داستانم را هم با موضوع جنگ نوشتم. باور دارم که اتفاقا بر خلاف باور عمومی، الان زمانی است که می‌توان درباره دفاع مقدس داستان نوشت.

تجلیل از صادق کرمیار به خاطر رمان «دشت‌های سوزان» ـ بهار 91 در خبرگزاری مهر

وی افزود: فاصله‌ای که ما امروز از جنگ داریم، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا نگاهی منطقی به آن داشته ‌باشیم و به دور از احساس درباره آن صحبت کنیم. همین موضوع درباره رمان‌های دیگر من هم صادق است. «دشت‌های سوزان» و حتی «نامیرا» هم از این منطق روایی دور نیستند.

کرمیار افزود: «وداع با دو کوهه» برای من رمان مهمی است. برخی از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار جنگ مانند محسن رضایی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آن حضور دارند.

این نویسنده درباره ناشر این اثر نیز گفت: برای تالیف و انتشار این اثر با انتشارات عصر داستان قرارداد دارم، اما فکر کنم کتاب در نهایت برای انتشار با همکاری ناشر دیگری همزمان با نمایشگاه کتاب سال آینده روانه بازار کتاب شود.