کشورهای اسلامی نیازمند تفاسیر عمیق و همه جانبه برای پیوند فرهنگ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قم که در فرهنگسرای جوانان برگزار شد با بیان اینکه ارتباطات نوین در عصر حاضر یک انقلاب بزرگ در حیات فردی و اجتماعی ما است اظهار داشت: امروز کشورهایی می‌توانند در صحنه جهانی حضوری جدی داشته باشند که بر فناوری اطلاعات و ارتباطات مسلط باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه جوانان از ذکاوت و هوش خوبی در این رشته برخوردار هستند شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم.



وی با بیان اینکه به دلیل اهمیت این موضوع شورایی صنفی در این زمینه از سوی رهبر معظم انقلاب برای پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شده است افزود: این شورا در حال تدوین و تنظیم آئین نامه‌ها است که امیدواریم با راه اندازی این شورا و سرمایه گذاری در این عرصه شاهد اقداماتی جهشی از سوی کسانی که در این زمینه مشغول فعالیت هستند باشیم.



تفکر اسلامی را با روش‌های نوین عرضه شود



لاریجانی افزود: این شورا اقدامات صورت گرفته در زمینه‌های سخت افزاری و نرم افزاری را مورد حمایت قرار می‌دهد و باید تلاش کرد تا تفکر اسلامی را با روش‌های نوین و برای سنین مختلف به راحتی در اختیارشان قرار گیرد و موجی در داخل و خارج بوجود آورد.



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه قم در عرصه ارائه نرم افزارهای علوم اسلامی خوب کار کرده است و در این زمینه درخشندگی دارد افزود: حق هم این است که قم در عرصه نرم افزاری پیشتاز باشد چرا که قم مرکز جهان تشیع است و مسئولان باید به این جهت توجه کنند.



وی تصریح کرد: امروز در جهان، تفاوت آرا در حوزه دین وجود دارد و حرکات بدلی در این عرصه بوجود آمده است که در این راستا وظیفه داریم فکر اسلامی را با شیوه‌های صحیح و با سرعت در اختیار علاقمندان در سراسر جهان قرار دهیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موسسه اسراء جزء موسسات پر تحرک در زمینه اشائیه فکر اسلامی در سطح عالی قرار دارد که از خدمات این موسسه و ریاست آن آقای حجت الاسلام دکتر جوادی املی تقدیر می‌کنیم.



آیت الله جوادی آملی از شخصیت‌های استثنایی در تاریخ معاصر است



وی با بیان اینکه آیت الله جوادی آملی از جمله شخصیت‌های استثنایی در تاریخ معاصر ما به شمار می‌روند افزود: شخصیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف علوم اسلامی کار کرده‌اند اما کسی که در همه اضلاع تفکر اسلامی کار کرده باشد کمتر سراغ داریم که آیت الله جوادی از افراد نادر هستند که در حوزه تفسیر، فلسفه، عرفان، فقه و اصول و همچنین در بخش‌های سیاسی و اجتماعی کارهای بدیعی از افکار ایشان به جامعه عرضه شده است.



در تفسیر تسنیم آیت الله جوادی دریای مواجی از فکر نهفته است



وی با اشاره به تفسیر تسنیم آیت الله جوادی املی اظهار داشت: در این تفسیر دریای مواجی از فکر نهفته است که در سطوح مختلف این اثر تاثیرگذار است.



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تحقیقات شخصیت‌هایی همانند آیت الله جوادی باید در اختیار دانشگاهیان قرار گیرد افزود: حرف‌های بسیاری در راستای اسلامی کردن دانشگاه‌ها و همچنین ارتباط بین حوزه و دانشگاه بیان شده است اما گاهی ارائه یک اثر همانند نرم افزار بیان ‌الوحی کار ده‌ها سال کار در زمینه افزایش وحدت حوزه و دانشگاه را انجام می‌دهد.



لاریجانی عنوان کرد: دانشگاهیان اهل عقلانیت هستند و اگر جنس کاری مطلوب را ببینند به آن تعلق خاطر پیدا خواهند کرد.



وی با بیان اینکه آیت الله جوادی املی در میان دانشگاهیان علاقمندان بسیاری داد و بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه نسبت به ایشان تعلق خاطر دارند افزود: این تعلق خاطر به خاطر نوع فکر آیت الله جوادی املی است که افکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.



وی بیان کرد: امام راحل همواره دغدغه داشتند که باید بین حوزه و دانشگاه وحدت باشد و این دو نهاد با یکدیگر در ارتباط باشند که اقداماتی همانند تولید نرم افزار بیان الوحی می‌تواند بسیار موثر باشد.



بیداری اسلامی وقتی عمق می‌یابد که از پیوند فرهنگی برخوردار باشد



وی با بیان اینکه باید این آثار در حوزه جهان اسلام نیز ورود پیدا کند افزود: امروز شاهد بیداری اسلامی به عنوان یک پدیده‌ای نوین هستیم و تحول در سالهای اخیر در کشورهای اسلامی حادثه‌ای پر تحرک و تاثیرگذار است که در سفر به این کشورهای اسلامی عمق تاثیرات را خواهیم دید.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیداری اسلامی وقتی عمق پیدا می‌کند که از پیوند فرهنگی برخوردار باشد در غیر این صورت در عرصه سیاسی و اجتماعی نزاع‌ها ایجاد خواهد شد.



وی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر جریانات افراطی و تندرو بوجود آمده‌اند که نقش تکفیری دارند و بیشتر مسلمانان را کافر می‌دانند ابراز داشت: این جریانات افراطی با امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی خود افکار سبکشان را به جامعه عرضه می‌کنند و گاهی در حوزه سیاست نیز تاثیرگذارند که گاهی ترورهای سیاسی در جهان نیز توسط همین گروه‌ها صورت می‌گیرد.



در کشورهای اسلامی نیازمند تفاسیر عمیق و همه جانبه هستیم



لاریجانی با بیان اینکه چیزی بالا‌تر از قرآن کریم نمی‌تواند بین مسلمانان وحدت ایجاد کند افزود: همه فرقه‌های مختلف مسلمانان قران را قبول دارند و قران می‌تواند این فرق مختلف را بهم متصل کند.



رئیس قوه مقننه ادامه داد: گروه‌های تندرو به عمق قران پی نمی‌برند و تنها ظاهر و سطح ان را می‌بینند که به همین دلیل در کشورهای اسلامی نیازمند تفاسیر عمیق و همه جانبه هستیم و تا این تفاسیر عرضه نشود پیوند فرهنگی رخ نمی‌دهد.



لاریجانی عنوان کرد: تفسیر آیت الله جوادی کار یکه‌ای است که جدا از تاثیرگذاری بر روی نخبگان و ایجاد پیوند بین حوزه و دانشگاه تاثیر منطقه‌ای و جهانی نیز خواهد داشت.

