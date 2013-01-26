گروههای پرخطر واکسن آنفلوانزا بزنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید ذاکر سعیدی نژاد افزود: واکسن آنفلوانزا دارای عوارض کمی مانند تب پایین، قرمزی و درد خفیف در محل واکسن، 8 تا 24 ساعت پس از واکسیانسیون است.

وی اظهار کرد: کودکان 6 ماهه تا 5 ساله، افراد بالای 50 سال، کودکان تحت درمان طولانی مدت آسپرین، مبتلایان به بیماریهای مزمن ریوی، قلبی - عروقی، آسم، دیابت، اختلالات کلیوی، آسیبهای نخاعی و صرع، از جمله افرادی هستند که بهتر است نسبت به بیماری آنفلوانزا واکسینه شوند.

سعیدی نژاد ساکنین آسایشگاه و کارمندان سلامت را از دیگر گروههایی دانست که باید نسبت به آنفلوانزا واکسینه شوند و اضافه کرد: بارداری در هنگام شیوع بیماری آنفلوانزا نیز لزوم تزریق واکسن را ایجاب می کند.

این متخصص بیماریهای عفونی در خصوص گروههای پرخطر در صورت ابتلا به بیماری آنفلوانزا، تصریح کرد: بیماران بالای 64 سال، مبتلایان به بیماری مزمن قلبی، ریوی، دیابت، اختلال کلیوی، نقص ایمنی، زنان باردار در سه ماهه دوم و سوم، کودکان زیر دو سال، به ویژه شیرخواران، دچار عوارض شدید این بیماری، مانند پنومونی می شوند.

آنفلوانزا، بیماری تعریف شده ای است که با بروز ناگهانی علائم عمومی مانند سردرد، تب، لرز، بی حالی و نشانه های تنفسی، به ویژه سرفه و گلودرد مشخص می شود.