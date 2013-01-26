حضور وزیر خارجه ایران در بیستمین نشست سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه آفریقا به عنوان فراگیر ترین و مهم ترین سازمان منطقه ای آفریقا، سالانه حداقل دو نشست در ماههای ژانویه و ژوئن در سطح سران برگزار می کند که اجلاس ژانویه همواره در آدیس آبابا ( مقر اتحادیه آفریقا) و اجلاس ژوئن در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود.

در اجلاس سران که معمولا مهم ترین مسائل قاره آفریقا، اتحادیه و همچنین مسایل جهانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد از جمله بزرگترین اجتماع سران افریقایی محسوب می گردد و رویداد مناسبی برای رایزنی های دوجانبه و چند جانبه محسوب می شود.

سابقه حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاسهای اتحادیه :

در خلال دولت هشتم، جمهوری اسلامی ایران بصورت پراکنده در اجلاسهای اتحادیه حضور می یافت. اما توجه ویژه دولت نهم و دهم به قاره افریقا باعث شرکت مداوم جمهوری اسلامی ایران در اجلاسهای اتحادیه در سطح بالا شد. به نحوی که طی 6 سال گذشته ( به استثنای سال 1389) همواره وزیر امور خارجه دراجلاسهای ژانویه و معاون وزیر امورخارجه و یا مدیر کل افریقا در اجلاسهای ژوئن شرکت نموده اند. اگرچه حضور اعضای ناظر در جلسات محدود است لاکن تجمع سران و وزرای امور خارجه آفریقایی ، روسا و نمایندگان سازمانهای بین المللی و منطقه ای و همین گونه حضور تعداد کثیری از رسانه های بین المللی، انگیزه مناسبی برای حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاسهای سران اتحادیه آفریقا بوده است.

ریاست جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد و لزوم استفاده از این ظرفیت در اجلاسهای بین المللی، حضور روسا و وزرای امور خارجه جدید کشورهای افریقایی و همین گونه خانم زوما رییس جدید کمیسیون اتحادیه افریقا در اجلاس، انتشار اخباری مبنی بر تحرک جدید رژیم اشغالگر قدس در کشورهای افریقایی و تلاش این رژیم برای شرکت در اجلاس اتحادیه و لزوم مقابله با این بدعت خطرناک مواردی است که حضور ایران در اجلاس پیش رو را بیش از پیش توجیه می کند.

پیگیری همکاری های جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه آفریقا، ملاقات با روسای جمهور و وزاری امور خارجه کشورهای آفریقایی (علی الخصوص مقامات جدید) و تبیین مواضع داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران حاضر در اجلاس و پیگیری روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورهای افریقایی از جمله برنامه های حضور وزیر امور خارجه در اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا خواهد بود.