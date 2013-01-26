نرم افزار "بیان الوحی" کاری نمادین در راستای ارتباط حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی واعظ جوادی آملی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قم و رونمایی از نرم افزار بیان الوحی اولین تفسیر گویای قرآن کریم اثر آیت الله العظمی جوادی آملی که در فرهنگسرای جوانان برگزار شد، با بیان اینکه تفسیر تسنیم سابقه‌ای بیش از 30 سال دارد افزود: این تفسیردر سال 1363 با تفسیر سوره مبارکه حمد توسط آیت الله جوادی آملی آغاز شد و هم اکنون سوره مبارکه روم در حال تدریس است.

وی عنوان کرد: تاکنون هزار و 986 جلسه از این مجموعه قرانی تدریس شده و تا جلد 28 که پایان سوره مبارکه اعراف است تدوین شده است.



حجت الاسلام واعظ جوادی گفت: تفسیر تسنیم در عین مکتوب بودن اثری بیانی و گفتاری نیز است که از ابتدای تدریس تا کنون همه جلسات تفسیر آیت الله جوادی آملی ضبط و ثبت شده است.



رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، این اثر را فخری برای هان اسلام و تشیعه و حوزه علمیه برشمرد وافزود: امروز به برکت قرآن، معارف قرآنی در سطح کشور و دنیا منتشر می‌شود.



وی در ادامه عنوان کرد: اعتقاد داریم اگر دانش اسلامی به درستی با فن اوری اطلاعات عجین نشود خدمات انجام شده ماندگار نخواهد بود.



وی اضافه کرد: در بیش از دو دهه تلاش‌های فراوانی از سوی موسسات حوزوی و مراکز علمی در قم در عرصه فرهنگ دینی صورت گرفته است که جا دارد ارتباط این موسسات با مراکز دانشگاهی که در عرصه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند گسترش یابد.



امروز فناوری در خدمت اشائیه فرهنگ دینی و قرآنی قرار دارد



وی ابراز داشت: امروز فناوری در خدمت اشائیه فرهنگ دینی و قرانی قرار گرفته است و از گذشته تا کنون آثار بسیار در این زمینه تولید شده و امروز شاهد انقلابی در ارائه آثار دینی مشاهده می‌کنیم.



وی با بیان اینکه تولیدات علوم اسلامی از گذشته تا کنون هماهنگ با جریانات علمی بوده است افزود: اگر دانشگاه و حوزه در بسترهای مختلف علمی و پویا ارتباط خود را عمیق کنند برکات فراوانی را برای علوم و عالمان و فرهنگ عمومی جامعه ایجاد خواهد کرد.



حجت الاسلام واعظ جوادی آملی عنوان کرد: تولید نرم افزار بیان الوحی کاری نمادین در راستا ارتباط بین حوزه ودانشگاه است که باید حوزه فرهنگ دینی را با علوم ارتباطات بیاموزیم.



تفسیر تسنیم اثر مکتوب و بیان الوحی اثر گفتاری آیت الله جوادی آملی است



رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، گفت: تفسیر تسنیم اثر مکتوب و بیان الوحی اثر گفتاری آیت الله جوادی آملی است که دارای آثار فراوانی در حوزه‌های مختلف دارد و جامعه ما زمانی به نور قرآن منور خواهد شد که بتواند با این معارف انس بگیرد.



وی عنوان کرد: برای تدوین این تفسیر 30 سال محققان تلاش کردند و باید عنوان کرد اثری که بعد از این تفسیر می‌خواهد عرضه شود کار سختی است.



زیر ساخت‌های خوبی در زمینه نرم افزار در استان قم وجود دارد



حجت الاسلام واعظ جوادی در ادامه با بیان اینکه زیر ساخت‌های خوبی در زمینه نرم افزار در استان قم وجود دارد از دکتر لاریجانی خواست در راستای تقویت بسترهای موجود استان در این حوزه تلاش بیشتری داشته باشند تا قم در تراز بین المللی نیز بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

