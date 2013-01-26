برگزاری نشست مشورتی خیرین نخبه پرور/ زیرساختهای پرورش نخبگان کافی نیست

دکتر علی مرادی به خبرنگار مهر گفت: این نشست با هدف حمایت از نخبگان و استعداد های برتر استانی و کمک به توانمندسازی افراد مستعد برای شکوفا شدن استعدادهای بالقوه در بنیاد نخبگان استان برگزار شد.

وی بیان کرد: حمایت جدی از نخبگان استان و تلاش برای رفع مشکلات متعدد آنان برای تولید علم و دانش در این استان ضروری است.

مرادی اظهار داشت: جوانان این استان از استعدادهای کم نظیری برخوردار هستند که در صورت توجه و حمایت بیشتر شاهد شکوفایی این استعدادها خواهیم بود.

وی افزود: همانگونه که کمک های خیرین در ساخت مدرسه، کتابخانه ها و مساجد بسیار اثرگذار و مهم بوده است، حمایت های مادی از استعداد های برتر نیز بسیار موثر است.

زیرساختهای پرورش نخبگان کافی نیست

وی با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای پرورش نخبگان کافی نیست، گفت: ورود خیرین به حوزه حمایت از نخبگان می تواند راهگشا باشد.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد بر فرهنگ سازی برای حمایت خیرین از نخبگان تاکید کرد و بیان داشت: اگر این موضوع در جامعه نهادینه شود شاهد رشد روز افزون علم و دانش در جامعه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: استعدادهای زیادی در مناطق محروم کشور وجود دارند که این شرایط و امکانات برای رشد آنان فراهم نیست.

مرادی کمبود اعتبار برای حمایت از نخبگان را از مهمترین مشکلات این بنیاد عنوان کرد و گفت: این بنیاد به تنهایی قادر به حمایت از نخبگان نیست و لازم است سایر دستگاههای اجرایی هم در این زمینه ورود پیدا کنند.

وی توسعه علم و فناوری را در گرو پرورش نخبگان و فراهم کردن بستر برای رشد آنان دانست و گفت: توسعه علم و دانش زمینه ساز توسعه جامعه است.