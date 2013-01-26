احمد کیوان آرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فولاد ارفع اردکان به طور مستقیم برای حدود هزار نفر و به طور غیرمستقیم برای بیش از 20 هزار نفر اشتغالزایی می کند و تاکنون هر جوانی دارای مدرک رشته های فنی از دیپلم تا دکترا به مجتمع مراجعه کرده مورد استقبال قرار گرفته و هنوز هم آمادگی جذب در این زمینه داریم.

وی با اشاره به دلایل سرمایه گذاری در بخش فولاد در استان یزد اظهار داشت: گرچه در یزد مشکل تامین آب وجود دارد اما این مشکل با قدری تحمل و زحمت قابل رفع است اما در عوض سایر زیرساختها برای سرمایه گذاری در بخش فولاد در این استان فراهم است.

کیوان آرا عنوان کرد: یزد محل تلاقی بسیاری از امکانات از جمله جاده ها و راه آهن است و وجود راه آهن مزیت بزرگی برای صنعت فولاد به شمار می رود.

استقرار واحدهای تولید فولاد در یزد هزینه حمل و نقل سنگ آهن را از تولید کسر می کند

وی همچنین با بیان اینکه 80 درصد سنگ آهن کشور در یزد تامین می شود، افزود: استقرار واحدهای تولید فولاد در یزد، هزینه حمل و نقل سنگ آهن به عنوان خوراک اولیه این واحدها را از تولید کسر می کند و تولید را برای سرمایه گذار مقرون به صرفه می کند.

کیوان آرا یادآور شد: حمایت مسئولان استان یزد از طرح های بزرگ نیز از دیگر مواردی است که سرمایه گذاری در فولاد به عنوان یکی از صنایع سخت را برای ما تسهیل کرده است.

مجری طرح فولاد ارفع اردکان ادامه داد: جوانان سختکوش، ماهر و باهوش یزدی نیز نیروهای کاری بسیار مفیدی برای واحدهای بزرگ هستند و تلاش آنها در کنار تجربه پیشکسوتان، فولاد ارفع را به یکی از برترین واحدهای تولید فولاد کشور تبدیل خواهد کرد.

سرمایه گذاری 200 میلیون یورویی در فولاد ارفع اردکان

به گزارش مهر، طرح فولاد ارفع اردکان با 200 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی اکنون دارای بیش از 97 درصد پیشرفت فیزیکی است و ظرفیت تولید در این طرح، 800 هزار تن آهن اسفنجی و 800 هزار تن شمش فولادی است.

بخشی از سنگ آهن استخراج شده از معادن یزد به این کارخانه ارسال می شود که پس از ورود به کوره های عظیم، اکسید آن گرفته و به آهن اسفنجی تبدیل می شود.

بخشی از این آهن اسفنجی به سایر واحدها و یا حتی خارج از کشور صادر می شود و بخش دیگری نیز در همین کارخانه تبدیل به فولاد می شود.