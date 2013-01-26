قم قطب تولید محتوا در عرصه نرم افزار است

به گزاش خبرنگار مهر، محمدعلی برقعی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه چهاردهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قم و رونمایی از نرم افزار بیان الوحی اولین تفسیر گویای قرآن کریم اثر آیت الله العظمی جوادی آملی که در فرهنگسرای جوانان برگزار شد،با تقدیر از همه دستندرکارانی که برای برپایی این نمایشگاه همت کردند اظهار داشت: چهاردهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قم به صورت ارائه محصولات غیر فروش برگزار شد و سعی کردیم تا در این نمایشگاه صرفا آخرین دستاوردها و پیشترفت های استان در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در معرض نمایش علاقمندان قرار دهیم.

وی عنوان کرد: در چهاردهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قم ، 45 شرکت فعال حضور داشتند که آخرین نرم افزارهای تولید شده خود را ارائه کردند.



دبیر اجرایی نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قم با بیان اینکه شهروندان قمی استقبال گسترده و خوبی از این نمایشگاه بعمل آوردند افزود: در مدت زمان برپایی این نمایشگاه 40 هزار نفر از آن بازدید کردند.



وی عنوان کرد: دست اندرکاران این نمایشگاه در هر شب از کسانی که به بازدید نمایشگاه می آمدند ثبت نام می کردند تا یک ارزیابی از کسانی که به حوزه فناوری اطلاعات علاقمند هستند در اختیار قرار گیرد.



برقعی استان قم را قطب تولید محتوا در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزار برشمرد و افزود:استان قم در حوزه علوم انسانی، جایگاه بسیار ویژه ای دارد و ما با برگزاری این نمایشگاه تلاش کردیم که در کنار تولید علم فضایی را فراهم کنیم که این اطلاعات با استفاده از فناوری‌های جدید به مخاطبان ارائه شود.

