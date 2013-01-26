دیدار عبدالله دوم با پرز/سوریه و مذاکرات سازش در خاورمیانه محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، عبدالله دوم پادشاه اردن شب گذشته در حاشیه نشست اقتصادی داووس با شیمون پرز دیدار کرد.

روند صلح خاورمیانه و فرصت های از سرگیری مذاکرات سازش تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی پس از تشکیل کابینه جدید این رژیم محور گفتگوها در این دیدار بود.

عبدالله دوم گفت: فرصت برقراری صلح بر اساس راه حل دودولتی فراهم است و این مسئله بهترین گزینه برای برقراری صلح است.

در همین حال روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که اوضاع سوریه و سلاح شیمیایی موضوع دیگر مورد بحث در دیدار عبدالله دوم و شیمون پرز بود.