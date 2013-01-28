صدور مجوز بیش از 1300 مدرسه قرآنی و جذب 5000 مربی

محمد بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رویکرد آموزش و پرورش توسعه تربیت قرآنی است و به همین دلیل امسال علاوه بر 10 هزار مدرسه قرآنی در نوبت صبح، مجوز هزار و 311 مدرسه تخصصی دیگر نیز صادر کرده ایم.

وی با بیان اینکه مدارس قرآنی از نظر کمی و کیفی در وضعیت مطلوبی هستند، تصریح کرد: در مدارس تخصصی قرآن علاوه بر برنامه رسمی آموزش و کتابهای درسی، مهارت تخصصی حفظ و قرائت و انس با قرآن را هم فرا می گیرند.

بنیادی درباره جذب معلمان تخصصی قرآن توضیح داد: راه اندازی مدارس قرآنی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است و همزمان با صدور مجوز مدارس تخصصی قرآن، پنج هزار مربی قرآنی نیز جذب این مدارس شده اند.

مدیر کل قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش با بیان اینکه گروه تحقیقات و مطالعات پژوهشگاه آموزش و پرورش بخش اعظم اهداف مدارس قرآن را مورد تایید قرار داده است، گفت: نیروی انسانی، برنامه، شیوه نامه و اعتبارات کافی اختصاص یافته است و فعالیت در این حوزه در وضعیت مناسبی است.

مدارس قرآنی با کمبود بودجه مواجه نیستند

معاون وزیر آموزش و پرورش در امور قرآنی درباره پرداخت حقوق معلمان مدارس قرآنی و اینکه بسیاری از معلمان نسبت به تعویق پرداخت حق التدریس هایشان اعتراض کرده اند، تصریح کرد: در حوزه مدارس قرآنی و پرداخت حقوق معلمان هیچ کمبود بودجه ای وجود ندارد و حقوق مربیان قرآنی به ادارات استانها پرداخت شده است، ممکن است در برخی از استانها، ادارات کل با تاخیر حقوق معلمان را پرداخت کرده باشند که معلمان باید با استان تسویه حساب کنند.