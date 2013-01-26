به گزارش خبرنگار مهر، همایش توجیهی فرمانداران و بخشداران استانهای بوشهر و فارس ویژه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین انتخابات شوراهای اسلامی استان بوشهر صبح شنبه با حضور فرمانداران و بخشداران استانهای بوشهر و فارس در استانداری بوشهر آغاز شد.
این همایش در دو روز برگزار خواهد شد و حاضرین در دوره آموزشی توجیهی مباحث مربوط به انتخابات را فرا خواهند گرفت.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان برنامههای این همایش پرداخت و اظهار داشت: در برنامههای افتتاحیه این آئین که صبح امروز برگزار شد، محمدحسن پرآور معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر، فریدون حسنوند استاندار بوشهر و حسنعلی نوری جانشین ستاد انتخابات کشور به ایراد سخنرانی پرداختند.
علی موذنی اضافه کرد: در ادامه این برنامهها پدرام مدیرکل حقوقی وزارت کشور و حائری رئیس اداره حقوقی انتخابات وزارت کشور مباحثی را با موضوع آشنایی با قوانین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی ارائه خواهند کرد.
وی افزود: بعدازظهر امروز نیر شجاعان رئیس مرکز فناوری اطلاعات به موضوع برگزاری انتخابات رایانهای خواهد پرداخت و حائری رئیس اداره حقوقی انتخابات وزارت کشور نیز موضوع آشنایی با قوانین انتخابات شوراهای اسلامی را در برنامه خواهند داشت.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر ادامه داد: در ادامه برنامههای امروز این همایش برنامههای آموزشی مربوط به آشنایی با قوانین انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات رایانهای توسط پدرام و شجاعان ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: پایانبخش برنامههای امروز این همایش توجیهی نیز بررسی دیدگاهها و پیشنهادات و ابتکارات انتخاباتی و بررسی بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی- مرکز بوشهر با سخنرانی نوری جانشین ستاد انتخابات کشور خواهد بود.
موذنی گفت: صبح فردا نیز مصاحبه مطبوعاتی نوری جانشین ستاد انتخابات کشور با حضور خبرنگاران برگزار میشود و در بخشهای بعدی نیز پور موسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور به ارائه اصول و سیاستهای وزارت کشور در انتخابات میپردازد و فروتن نیز مباحثی را در ارتباط با حفاظت و امنیت در انتخابات برگزار خواهد کرد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر در ادامه بیان داشت: بعدازظهر فردا نیز نوری مدیرکل انتخابات وزارت کشور به تشریح سیستم انتخاباتی کشور خواهد پرداخت.
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