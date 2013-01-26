نشست خبری فرماندار رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم پیش از ظهر امروز در این جلسه با تاکید بر نوآوری در اجرای ویژه برنامه های بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران افزود: برنامه ریزی اجرای برنامه های بزرگداشت دهه فجر امسال به گونه ای باشد که با بهره گیری از شیوه های نوین و عامه پسند شاهد اشاعه و نهادینه شدن ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در جامعه خصوصا نسل جوان باشیم.

تقی سالک با بیان اینکه مبانی شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دینی و الهی است، عنوان کرد: حرکتهای انقلابی که در سالهای اخیر در سرتاسر دنیا در حال وقوع است بخوبی نشان می دهد که بیشترین حجم رجوع جوامع خصوصا کشورهای اروپایی به سمت ادیان الهی مخصوصا دین مبین اسلام است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران الگوی کشورهای دنیا و منطقه در حرکت های انقلابی و بیداری اسلامی است.

این مسئول ادامه داد: برغم دشمنی های متعدد نظام استکباری، کشور در تمامی زمینه ها پیشرفت خوبی داشته بنحوی که اگر بخواهیم خدمات مختلف را در بخشهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، علمی و صنعتی حس کنیم بی شمار هستند.

وی حضور مردم در تمام صحنه ها را رمز موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: عزت و اقتدار نظام اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی مرهون خون شهدا و حضور در صحنه مردم تحت رهبری مقام معظم رهبری و تلاش و دلسوزی مسئولان کشور است.

سالک ادامه داد: همه مسئولان باید تلاش کنند تا خدمات و اقدامات نظام مقدس اسلامی و دولت خدمتگزار به صورت دقیق و جامع به مردم معرفی شوند و با برنامه ریزی صحیح و مسئولانه و فضاسازی مناسب در برگزاری برنامه های ایام دهه مبارک فجر تلاش کنیم.