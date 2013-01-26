به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، فیلمنامه این فیلم که فیلمبرداریاش هفته پیش شروع شد، را جاش سینگر نوشته است و کتابی که ملاک کار این فیلمنامهنویس قرار گرفته "درون ویکی لیکس: دوره من با جولیان آسانژ در خطرناکترین وبسایت دنیا" است که نویسنده آن دانیل دامشایت-برگ معاون دست راست آسانژ در سالهای پیش است.
کتاب دیگری هم برای نوشتن این فیلمنامه مورد استفاده قرار گرفته که "ویکی لیکس: در میان رازداری جولیان آسانژ" نام دارد و دیوید لی و لوک هاردینگ نویسندگان گاردین آن را سال 2011 به رشته تحریر درآوردهاند.
آسانژ با حضور در بالکن سفارت اکواودر که به آنجا پناهنده شده این فیلم را حملهای عظیم به ویکی لیکس و شخصیت تمامی کادر این سایت خواند و خطاب به دانشجویان آکسفورد، این فیلم را موجب شعلهور شدن یک جنگ خواند و ادعا کرد این جنگ با پیچیدگی نظامی در ایران و ادعای ساخته شدن بمب اتمی در این کشور مرتبط است.
آسانژ گفت همه چیزهایی که آنها ادعا میکند دروغ و دروغ است.
ویکی لیکس در سال 2006 کارش را شروع کرد و سازمانی اینترنتی و غیرانتفاعی بود که اسرار مخفی و طبقه بندی شده را منتشر می کرد. اما در سپتامبر 2011 روشن شد که این سایت برای به دست آوردن اطلاعاتش از آرشیو امنیتی آمریکا استفاده کرده و به همین دلیل آسانژ تحت تعقیب قرار گرفت.
این فیلم را بیل کاندون کارگردانی می کند. در این فیلم بندیکت کامبربچ در نقش آسانژ و دانیل برول در نقش دامشایت-برگ بازی میکنند و قرار است از 15 نوامبر (آبان سال آینده) در آمریکا اکران شود.
به گزارش وبسایت روزنامه استرالیایی به نقل از جولین آسانژ، ویکیلیکس توانسته است یک نسخه از فیلمنامه این فیلم را که توسط استودیوی فیلمسازی دریمورکس در هالیوود در دست تهیه است به دست بیاورد.
به گفته جولین آسانژ، صحنه اول این فیلم مرکزی نظامی در ایران را در حالی نشان میدهد که ایرانیها در حال کار برای ساختن بمب هستهای هستند. وی سپس میپرسد: یک چنین ماجرایی با ساختن فیلم درباره ویکیلیکس چه ارتباطی دارد؟
و اما رادیو فردا نیز در وبسایتش آورده است: ظاهرا در صحنه دیگری از این فیلم یک دانشمند علوم هستهای ایران در شهر قاهره با یک مامور سازمان سیا در حال مذاکره است. به گفته آسانژ، این کارشناس میگوید که ایران طی شش ماه آینده نمونه بمب هستهای خود را آزمایش خواهد کرد.
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