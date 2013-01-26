  1. دانشگاه و فناوری
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

حل مشکل پشت میزنشینی کارمندان/

تصاویر میز کاری که کالری می سوزاند

تصاویر میز کاری که کالری می سوزاند

امروزه بسیاری از کارمندان زمان طولانی را پشت میز می نشینند که با کاهش تحرک بدنی، خطر ابتلا به بیماری های مختلف را برای آنها در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان می‌گویند افرادی که زمان طولانی پشت میز می‌نشینند، باید بایستند، راه بروند و فعالیت بیشتری طی روز داشته باشند.

میز فعال یا "اکتیو دسک" یکی از ابتکاراتی است که می‌تواند تحرک را به کارمندان بازگرداند. این میز در واقع ترکیبی از دوچرخه ثابت و یک میز کار معمولی است. کارمندان زمانی که پشت میز می‌نشینند می‌توانند همزمان از پدال زدن دوچرخه لذت برده و ورزش کنند.

از آنجا که فرد با این میزفعال همچنان حالت نشسته دارد مشخص نیست که آیا می تواند سلامتی را حفظ کند یا خیر.

با این حال، به گفته دکتر جیم مارتین استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش در دانشگاه یوتا و طراح این میز، کاربران می‌توانند با پدال زدن معمولی، 300 تا 800 کالری در روز بسوزانند.می توان این میز فعال را پس از عرضه به بازار با قیمت دو هزار دلار از خط تولید خریداری کرد .

این میز از ویژگی های یک میز معمولی برای کار با رایانه برخودار است در عین حال یک پدال در زیر میز وجود دارد که امکان حرکت پاها و سوزاندن کالری را فراهم می کند.

کد مطلب 1800346

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