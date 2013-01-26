افتتاح 52 سالن ورزشی در گلستان

قربانعلی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر، از این تعداد 22 پروژه مربوط به دهه فجر بوده که برای اجرای آنها 170 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح ها، میزان سرانه فضای ورزشی استان از 0.5 به هفت دهم متر مربع افزایش یافته است.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان یادآور شد: همچنین 550 برنامه فرهنگی و ورزشی ویژه فجر برای جوانان و ورزشکاران استان در نظر گرفته است.

پاشا یادآور شد: اجرای طرح های ورزشی، مسابقات فرهنگی و ورزشی از جمله این برنامه هاست.

گلستان حدود 100 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.

