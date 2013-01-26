برگزاری 120 مسابقه ورزشی ویژه بانوان در اردبیل

مژگان سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این مسابقات در رشته های مختلف ورزشی از جمله تکواندو، طناب کشی، شمشیر بازی، تنیس روی میز، شنا، هندبال، اسکواش،شطرنج، دو، کاراته و نجات غریق برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان استان افزود: تلاش شده برای تمامی هیئتهای ورزشی فعال بانوان رقابتهایی در نظر گرفته شود.

سلطانی اضافه کرد: علاوه بر این برگزاری نشستهای سیاسی دینی، برپایی جشن پیروزی، غبارروبی مزار شهدا و حضور در راهپیمایی 22 بهمن از دیگر برنامه های این ایام است.

وی همچنین از برگزاری همایش صبحگاهی در 17 بهمن ماه خبر داد و افزود: این همایش با اطلاع رسانی گسترده در ساعت هشت صبح در سالن رضازاده شهرستان اردبیل برگزار می شود.

سلطانی تصریح کرد: به منظور ایجاد فضای شاداب مسابقات طناب کشی برای کارکنان زن تربیت بدنی سراسر استان نیز در روز 15 بهمن ماه در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: این برنامه ها در طول دهه فجر همزمان با مرکز استان در تمامی شهرستانها به اجرا در خواهد آمد.

رئیس اداره ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان استان افزود: در اختتامیه مسابقات ورزشی از برندگان رقابتها و همچنین چهره های شاخص ورزشی شهرستانها تجلیل خواهد شد.

