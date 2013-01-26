اردبیل میزبان سه استان کشور در جشنواره بین المللی شعر فجر است

منصور شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این جشنواره در سطح منطقه ای و در هفت استان کشور تصریح کرد: سطح بین المللی این جشنواره نیز در استان تهران برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: استان اردبیل به دلیل حضور فعال در جشنواره های گذشته توانسته است میزبانی استانهای شمال غرب کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان را به عهده بگیرد.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان افزود: چهار شاعر از هر استان شامل یک نفر شاعر پیشکسوت و سه شاعر جوان برای رقابت در جشنواره معرفی خواهد شد.

به گفته وی مراسم اختتامیه همزمان با مراسم شعرخوانی و با تجلیل از شاعران شرکت کننده در 25 بهمن ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی فدک برگزار خواهد شد.

برگزاری 25 برنامه توسط کمیته فرهنگی

شرفی همچنین از برگزاری 25 عنوان برنامه در سطح ادارات ارشاد شهرستانها در دهه فجر خبر داد و افزود: مهمترین این برنامه ها در قالب برنامه های فرهنگی، هنری و قرانی است.

وی تصریح کرد: نمایشگاههای فرهنگی هنری، جشن انقلاب، شب شعر ، مسابقه عکاسی و محافل انس با قران از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایام است.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: مهمرین هدف این برنامه ها تبیین فلسفه انقلاب و بیان هنری رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس به ویژه برای جوانان است.