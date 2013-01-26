به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اقبالی صبح امروز در جمع خبرنگاران باعلام این خبر افزود: داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 92 دانشگاه آزاد می توانند از ساعت 14 دوشنبه هفته جاری با مراجعه به سامانه www.azmoon.orgنسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد 92 روزهای نهم، دهم و یازدهم خرداد ماه سال آینده برگزار و نتایج آن نیمه شهریور ماه سال آینده اعلام خواهد شد.

به گفته اقبالی داوطلبان برخلاف سالهای گذشته قادرند 20 رشته شهر را در گزینه های خود انتخاب کنند.

وی افزود: گزینش داوطلبان پس از بررسی این 20 رشته شهر و بر اساس اولویتشان صورت می گیرد.

وی همچنین در خصوص حوزه های امتحانی تاکید کرد: داوطلبان بدون توجه به رشته شهری که انتخاب می کنند می توانند در نزدیکی محل سکونت خود حوزه آزمونی را انتخاب کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در خصوص افزایش تعداد رشته شهرها افزود: رشته شهرهای کارشناسی ارشد با 49 درصد رشد به 3220 رشته محل افزایش یافته است.