جزئیات نحوه توزیع 20 هزار تن کاغذ وارداتی با ارز مبادلاتی

همایون امیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «نخستین محموله کاغذ با ارز مبادله‌ای چند روز پیش وارد کشور شده و هم اکنون هم در حال توزیع بین متقاضیان است» مقدار این کاغذ، نام بنگاه واردکننده و نحوه توزیع آن را نیز اعلام کرد.

وی گفت: اولین محموله کاغذ خریداری شده از خارج از کشور با ارز مبادلاتی به میزان 20 هزار تن از سوی مجمع واردکنندگان کاغذ وارد کشور شده است.

مسئول کارگروه حل مشکلات کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: براساس برآوردهای اعلام شده، قیمت تمام شده این کاغذ برای واردکننده بندی 75 هزار تومان بوده که با احتساب سود متعارف به قیمت بندی 77 تا 78 هزار تومان در اختیار عمده فروشان و به قیمت بندی 80 تا 81 هزار تومان هم در اختیار ناشران قرار خواهد گرفت. اعمال این قیمت‌ها در جلسه آتی کارگروه بررسی خواهد شد تا ببینیم آیا دقیقا این قیمت‌ها رعایت شده یا خیر.

امیرزاده در پاسخ به این سئوال که «اگر محموله جدید کاغذ وارداتی با بهایی غیر از آنچه گفته، به متقاضیان عرضه شود، آیا این یک تخلف است و با آن برخورد می‌شود؟» تاکید کرد: این اتفاق مسلماً مصداق گرانفروشی و کسب سود اضافه است.

وی ادامه داد: البته هنوز مکانیسمی برای برخورد با این قبیل مسائل طراحی نشده ولی من امیدوارم با همکاری خوب و تنگاتنگ اعضای صنف نشر، مسئله‌ای از این بابت رخ ندهد.

مسئول کارگروه حل مشکلات کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ظرفیت تولید داخل کاغذ را 200 هزار تن اما نیاز کشور 800 هزار تن است، گفت: مسلماً محموله 20 هزار تنی اخیر در بازار تاثیر خواهد گذاشت اما نه چنانکه مشکل کاغذ حل شود.

امیرزاده اضافه کرد: به همین خاطر ما در حال رایزنی با مجموعه‌هاییی هستیم که در بخش‌های عمومی و خصوصی برای واردات کاغذ اعلام آمادگی کرده‌اند و چنانچه احساس کنیم و به این نتیجه برسیم که توان واردات و توزیع کاغذ در کشور را دارند، از آنها حمای خواهیم کرد.

3 محور اصلی جلسه یکشنبه آینده کارگروه کاغذ

وی همچنین از برگزاری جلسه کارگروه کاغذ با حضور تمامی اعضای این کارگروه از جمله اتحادیه واردکنندگان، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و قم و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سیاستگذاران این کارگروه در روز یکشنبه هفته آینده 15 بهمن خبر داد.

مسئول کارگروه حل مشکلات کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دستور کار اصلی این جلسه در سه محور پیش بینی شده است: 1- تعیین قیمت کاغذ بر اساس ارز مبادله‌ای 2- بررسی نحوه نظارت بر قیمت کاغذ بر اساس ارز مبادله‌ای. 3- شیوه تخصیص ارز به تولیدکنندگان کاغذ به ویژه کارخانجات فعال در این حوزه.