21 متهم حادثه ورزشگاه پورت سعید به اعدام محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، دادگاه جنایی پورت سعید لحظاتی پیش 21 نفر از متهمان حادثه ورزشگاه پورت سعید را به اعدام محکوم کرد.

در پی صدور این حکم برخی خانواده های قربانیان به شادی و شعف پرداختند. در همین حال برخی رسانه ها همچون المیادین شمار محکومان به اعدام را 22 تن اعلام کرده اند.

12 بهمن سال گذشته ورزشگاه پورت سعید پس از پایان مسابقه فوتبال "الاهلی" و "المصری" شاهد درگیری میان طرفداران دو تیم بود. بر اثر این درگیری 74 نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند.

برخی مقامات مصری عناصر رژیم حسنی مبارک از جمله علاء و جمال مبارک پسران دیکتاتور سابق این کشور را در به وجود آمدن این درگیری مقصر دانستند. پورت سعید در شمال شرق مصر واقع است.

