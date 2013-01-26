10 طرح دامپزشکی در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مرگان ازغدی ظهر شنبه درباره برنامه های دهه فجر این اداره کل به خبرنگاران اظهار داشت: 9 مورد از طرح های یادشده توسط بخش خصوصی دامپزشکی و یک مورد آن در بخش دولتی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: طرح های فوق، تحت نظارت های بهداشتی این اداره کل مراحل اجرایی خود را انجام داده و در دهه فجر امسال مناطق مختلف استان از مزایای بهداشتی و اقتصادی افتتاح آنها بهره مند خواهند شد.

وی افزود: این طرح ها در زمینه های مختلف شامل؛ مجتمع صنایع تبدیلی طیور، داروخانه دامپزشکی، آزمایشگاه دامپزشکی، درمانگاه و مرکز مایه کوبی دامپزشکی و بسته بندی فرآورده های خام دامی است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از طرح های یادشده، زمینه اشتغال مستقیم 215 نفر در استان فراهم خواهد شد.

ازغدی، محل بهر برداری طرح های دامپزشکی استان را در شهرستان های مشهد، خلیل آباد، جغتای، فیروزه، سرخس و گناباد دانست.

وی یادآور شد: انجام چنین طرح هایی توسط دامپزشکی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار در بخش های مختلف، سبب ارتقای بهداشت عمومی و امنیت غذایی آحاد جامعه خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر برنامه ریزی برای افتتاح پروژه های یادشده در دهه فجر امسال، اداره کل دامپزشکی استان به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی که فعالیت های آن نمودی از فعالیت های بهداشتی نظام در این خطه از کشور است برنامه های دیگری را نیز در قالب های فرهنگی، اطلاع رسانی، عقیدتی و ورزشی انجام خواهد داد.



