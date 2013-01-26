باید به مذاکرات با ایران فرصت واقعی داده شود/ ایران از اولویتهای دولت اوباماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری انباء مسکو، "هنری کسینجر" وزیرخارجه سابق آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال ایجاد بحران قریب الوقوع در موضوع هسته ای ایران هشدار داد.

وی افزود: در طول 15 سال گذشته اعضای دائمی شورای امنیت همواره دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را غیر قبول دانسته اند ، ایران هر لحظه به آن نزدیک تر می شود.

کسینجر با تاکید بر اینکه باید طرفهای بین المللی باید در نحوه پاسخ به ایران شفاف عمل کنند، افزود: به نظر من آینده در نزدیک به این نقطه می رسیم.

وی با تاکید بر لزوم ارائه فرصت واقعی به مذاکرات با ایران، افزود: اقدام یکجانبه از سوی اسرائیل باید راه حل آخر باشد.

وی پیش بینی کرد ایران در میان اولویتهای دولت اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری وی باشد.

اظهارات کسینجر درباره لزوم ارائه فرصت واقعی به مذاکرات با ایران در حالی مطرح شده که منابع دیپلماتیک روز گذشته از کارشکنی مقامات اروپایی و تعویق برگزاری دور جدید مذاکرات با ایران خبر دادند.

از سوی دیگر، "دیمیتری پسکوف" سخنگوی کرملین نیز اخیرا در اظهاراتی تاکید کرده بود: مسکو به حق ایران برای بهره برداری از انرژی هسته ای در راستای اهداف صلح آمیز تاکید دارد.