القاء درمان مشکلات جنسی با مخدر شیشه/ فریب تبلیغات گمراه کننده را نخورید

دکتر محمد باقر صابری زفرقندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محرکها بیشتر به منظور افزایش هوشیاری، رفع خستگی، افزایش توان و میل جنسی و تناسب اندام مورد سوءمصرف قرار می گیرد. بخشی ازاین باورهای غلط به دلیل تبلیغات گمراه کننده سوداگران موادمخدر بوده و بخشی نیز ناشی از ناآگاهی یا فریب خوردن افراد توسط دوستان ناسالم و برخی از مراکز آرایشی و ورزشی است.

وی در مورد اثرات سوء محرک ها گفت: موادمحرک که شیشه شناخته شده ترین آنها است اثرات مثبت زودگذر داشته و به سرعت فرد نسبت به اثرات خوش آیند آن مقاومت پیدا می کند و نهایتاً به مصرف آن مواد وابستگی جسمی و روانی پیدا می کند.

مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر بهترین راه پیشگیری از اثرات مخرب شیشه را عدم مصرف آن به هر بهانه حتی برای یکبار یا میزان کم دانست و تاکید کرد: اگر افرادی با وسوسه دیگران یا به این امید که یکبار مصرف یا مصرف کم موادمخدر بصورت اعم و موادمحرک و شیشه به صورت اخص اعتیادآور نیست در اشتباه هستند چرا که واکنش هر فرد نسبت به اثرات موادمخدر کاملاً متفاوت از دیگران است.

به گفته وی برخی افراد با تاخیر مبتلا به عوارض جدی و غیرقابل برگشت و مرگبار سوءمصرف موادمحرک می شوند. عده دیگری هستند که با مصرف اولین ها و حداقل ها به سرعت به سمت وابسته گی پیش می روند.

صابری زفزقندی با اشاره به اینکه درمان موادمحرک و شیشه بسته به تاثیرات سوئی که بر روی افراد می گذارد متفاوت است، تصریح کرد: به عنوان مثال در فاز مسمومیت با محرکها افراد عموماً دچار علائم روان پریشی می شود که در این صورت مداخلات دارویی و روانپزشکی توسط افراد متخصص و در مراکز تخصصی لازم می شود. در مصرف مزمن و فاز وابسته گی و برای کنترل علائم ترک نیز مداخلات روانشناسی، درمانهای حمایتی و علامتی لازم است که این اقدامات نیز ضروری است تحت نظر افراد کارشناس و دوره دیده انجام شود.

وی افزود: هنگام درمان اعتیاد به ویژه اعتیاد به مواد محرک و شیشه توجه به عوامل زمینه ای روانی ـ جسمی و اجتماعی بودجود آورنده اعتیاد بسیار مهم است و لذا درمان معتاد باید به صورت جامع و توسط تیم چند تخصصی و بصورت اصولی و علمی صورت پذیرد.

مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با هشدار در مورد درمان های غیر اصولی و علمی مواد محرک، گفت: هر گونه مداخله درمانی غیرعلمی و توسط افراد فاقد صلاحیت لازم نه تنها کمکی به فرد معتاد نمی کند بلکه می تواند منجر به تسریع روند مزمن شدن بیماری و افزوده شدن عوارض دیگری به اعتیاد افراد شود.

وی با اعلام اینکه راه درمان چاقی و ایجاد تناسب اندام مراجعه به متخصص تغذیه و مشاورهای ورزشی و انجام فعالیت های بدنی مناسب است و نه مصرف شیشه، افزود: راه درمان اختلالات جنسی اعم از ناتوانی یا ارضای زودرس مراجعه به متخصص روانپزشکی برای درمان علل زمینه ای آن است و استفاده از موادمخدر یا محرک و شیشه راه درمان آن نیست.

زفرقندی با انتقاد از اطلاع رسانی نامناسب در مورد اختلالات جنسی، گفت: متأسفانه در مورد اختلالات جنسی، آنگونه که لازم است در کشور اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته است و ورود افراد به برخی مراکز غیرحرفه ای باعث شده است تا افراد نیازمند ندانند یا نتوانند دسترسی به درمان های مناسب را داشته باشند و تحت تاثیر القائات گمراه کننده افراد سودجو به سمت مصرف مواد سوق پیدا می کنند.

به گفته وی راه افزایش توان یادگیری، اصلاح روش های مطالعه و تعدیل انتظار فرد از خود است و روی آوری به موادمحرک کمکی به این مشکل نمی کند. البته نباید از ناکارآمدی و نواقص جدی در نظام آموزشی کشور نیز غفلت کرد. آنچه امروز برای نظام آموزشی کشور اهمیت پیدا کرده است اخذ نمره، قبولی در امتحانات و پیروزی در دوره های تحصیلی مخرب است که می تواند عامل گرایش به سوءمصرف مواد و از جمله مواد محرک باشد.