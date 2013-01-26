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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

یک دیپلمات اروپایی:

ایران می‌تواند غنی‌سازی در فوردو را چهار برابر کند

ایران می‌تواند غنی‌سازی در فوردو را چهار برابر کند

یک دیپلمات اروپایی اعلام کرده است ایران قادر است غنی‌سازی را فرودو تا چهار برابر افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنگاه خبری بلومبرگ، به گفته یک دیپلمات اروپایی، ایران می­تواند با استفاده از سانتریفیوژ‌های کنونی نصب شده در تاسیسات هسته­ای فرودو، غنی­سازی اورانیوم در این مرکز هسته­ای را چهار برابر کند.

بلومبرگ اشاره­ای به نام و یا مقام این دیپلمات اروپایی نکرده است.

به گزارش بلومبرگ، در حالی که هنوز تاریخ دقیقی برای از سر گیری گفتگوها میان ایران و غرب اعلام نشده است، روز گذشته این دیپلمات اروپایی در بروکسل به خبرنگاران گفت تماس­ها برای بازگرداندن ایران به سر میز گفتگوها ادامه دارد.

همچنین روز گذشته یکی از سخنگویان سیاست خارجه اتحادیه اروپا، مایا کوتسیانچیچ، در مورد از سرگیری گفتگوهای هسته­ای میان ایران و 1+5 اعلام کرد اروپایی­ها در حال تماس با مقامات ایران جهت بازگشت هر چه سریع­تر ایران به گفتگوهای هسته­ای برای دست­یابی به پیشرفت­های ملموس در این گفتگوها، هستند.

آمریکا و متحدانش ادعا می­کنند ایران به دنبال دست­یابی به بمب هسته­ای است و در حال حاضر غرب برای پیشگیری از این ادعا تحریم­های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع کرده است. ایران نیز بارها به صلح آمیز بودن برنامه هسته­اش اشاره کرده است.

جان کری روز گذشته در جلسه استماع خود برای دفاع از نامزدی­اش برای تصدی پست وزارت خارجه اعلام کرد آمریکا عزم خود را جزم کرده است تا مانع هسته­ای شدن ایران شود. کری در این جلسه گفته است آمریکا ایران هسته­ای را تحمل نخواهد کرد و سیاست آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای ایران سیاست جلوگیری از هسته­ای شدن ایران خواهد بود.

کد مطلب 1800415

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