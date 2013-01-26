به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنگاه خبری بلومبرگ، به گفته یک دیپلمات اروپایی، ایران می­تواند با استفاده از سانتریفیوژ‌های کنونی نصب شده در تاسیسات هسته­ای فرودو، غنی­سازی اورانیوم در این مرکز هسته­ای را چهار برابر کند.

بلومبرگ اشاره­ای به نام و یا مقام این دیپلمات اروپایی نکرده است.

به گزارش بلومبرگ، در حالی که هنوز تاریخ دقیقی برای از سر گیری گفتگوها میان ایران و غرب اعلام نشده است، روز گذشته این دیپلمات اروپایی در بروکسل به خبرنگاران گفت تماس­ها برای بازگرداندن ایران به سر میز گفتگوها ادامه دارد.

همچنین روز گذشته یکی از سخنگویان سیاست خارجه اتحادیه اروپا، مایا کوتسیانچیچ، در مورد از سرگیری گفتگوهای هسته­ای میان ایران و 1+5 اعلام کرد اروپایی­ها در حال تماس با مقامات ایران جهت بازگشت هر چه سریع­تر ایران به گفتگوهای هسته­ای برای دست­یابی به پیشرفت­های ملموس در این گفتگوها، هستند.

آمریکا و متحدانش ادعا می­کنند ایران به دنبال دست­یابی به بمب هسته­ای است و در حال حاضر غرب برای پیشگیری از این ادعا تحریم­های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع کرده است. ایران نیز بارها به صلح آمیز بودن برنامه هسته­اش اشاره کرده است.

جان کری روز گذشته در جلسه استماع خود برای دفاع از نامزدی­اش برای تصدی پست وزارت خارجه اعلام کرد آمریکا عزم خود را جزم کرده است تا مانع هسته­ای شدن ایران شود. کری در این جلسه گفته است آمریکا ایران هسته­ای را تحمل نخواهد کرد و سیاست آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای ایران سیاست جلوگیری از هسته­ای شدن ایران خواهد بود.