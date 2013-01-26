به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنگاه خبری بلومبرگ، به گفته یک دیپلمات اروپایی، ایران میتواند با استفاده از سانتریفیوژهای کنونی نصب شده در تاسیسات هستهای فرودو، غنیسازی اورانیوم در این مرکز هستهای را چهار برابر کند.
بلومبرگ اشارهای به نام و یا مقام این دیپلمات اروپایی نکرده است.
به گزارش بلومبرگ، در حالی که هنوز تاریخ دقیقی برای از سر گیری گفتگوها میان ایران و غرب اعلام نشده است، روز گذشته این دیپلمات اروپایی در بروکسل به خبرنگاران گفت تماسها برای بازگرداندن ایران به سر میز گفتگوها ادامه دارد.
همچنین روز گذشته یکی از سخنگویان سیاست خارجه اتحادیه اروپا، مایا کوتسیانچیچ، در مورد از سرگیری گفتگوهای هستهای میان ایران و 1+5 اعلام کرد اروپاییها در حال تماس با مقامات ایران جهت بازگشت هر چه سریعتر ایران به گفتگوهای هستهای برای دستیابی به پیشرفتهای ملموس در این گفتگوها، هستند.
آمریکا و متحدانش ادعا میکنند ایران به دنبال دستیابی به بمب هستهای است و در حال حاضر غرب برای پیشگیری از این ادعا تحریمهای اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع کرده است. ایران نیز بارها به صلح آمیز بودن برنامه هستهاش اشاره کرده است.
جان کری روز گذشته در جلسه استماع خود برای دفاع از نامزدیاش برای تصدی پست وزارت خارجه اعلام کرد آمریکا عزم خود را جزم کرده است تا مانع هستهای شدن ایران شود. کری در این جلسه گفته است آمریکا ایران هستهای را تحمل نخواهد کرد و سیاست آمریکا در قبال مسئله هستهای ایران سیاست جلوگیری از هستهای شدن ایران خواهد بود.
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