قطعه 10 محور ترانزیتی ایرانشهر ـ نیکشهر ـ چابهار 70 درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب کرد اظهار داشت: 56 دستگاه با دهانه های مختلف در این محور وجود دارد و تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بالغ بر هفت میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.
وی با اشاره به طرح احداث جاده کمربندی شمالی ایرانشهر گفت: این طرح راهسازی 25 کیلومتر طول دارد که قطعه ای از جاده ترانزیتی چابهار ـ نیکشهر ـ ایرانشهر محسوب می شود.
وی افزود: پروژه کمربندی شمالی در موازات کمربندی شهر ایرانشهر و محور فعلی ایرانشهر به بمپور است که تاکنون 16 کیلومتر آن به صورت یک لایه آسفالت شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان بیان داشت: کمربندی شمالی ایرانشهر از طرح های مهم و بزرگ راهسازی در جنوب استان است که با بهره برداری از این پروژه شاهد کاهش بار ترافیکی مسیر چابهار به زاهدان و بم به زاهدان منتهی به داخل شهر و تقلیل آمار سوانح رانندگی خواهیم بود.
وی گفت: توسعه زیرساخت ها ضرورت ایجاد تقاضا در بخش ترانزیت را بیشتر می کند.
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